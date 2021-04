Il 2021 rappresenta per Iliad Italia un anno importante, in quanto nei prossimi mesi l’operatore farà il suo esordio ufficiale anche nel settore della telefonia fissa, con la speranza di riuscire a bissare l’enorme successo ottenuto in ambito mobile (ove in tre anni ha superato i 7 milioni di clienti).

In occasione di un’intervista rilasciata a DigitEconomy.24, Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia, si è soffermato su alcuni dei principali programmi dell’operatore per i mesi a venire.

Iliad spinge sul 5G in Italia ma non manca qualche dubbio

Uno dei principali obiettivi di Iliad è quello di riuscire a raggiungere entro la fine dell’anno quota 8.500 stazioni radio mentre Levi è un po’ meno ottimista per quanto riguarda l’infrastruttura 5G, in quanto a suo dire il basso livello dei limiti elettromagnetici attualmente in vigore per il nostro Paese “rischia di rallentare lo sviluppo della rete di ultima generazione”.

In particolare, l’amministratore delegato di Iliad ci ha tenuto a ricordare che in Italia sono imposti limiti molto più bassi di quelli stabiliti dalla Commissione ICNIRP (la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non-ionizzanti) e rispetto a Paesi come Germania, Spagna, Regno Unito e Francia i livelli che gli operatori telefonici devono rispettare sono ben più bassi.

Benedetto Levi ha anche voluto commentare la recente decisione dell’azienda di acquisire il 12% del capitale sociale di Unieuro, realtà con cui collabora da due anni in ambito mobile e che ritiene abbia un grande potenziale di crescita. Secondo l’amministratore delegato di Iliad, questa operazione dovrebbe aiutare Unieuro a crescere ancora di più ed è probabile che nei mesi a venire porti a una maggiore collaborazione tra le due aziende.

Infine, per quanto riguarda l’esordio ufficiale nel settore della telefonia fissa, Levi non si è voluto sbilanciare su una data precisa, limitandosi a confermare che avverrà entro l’estate. Potete trovare tutte le offerte di Iliad seguendo questo link.

