Da tempo ormai ci sono rumors circa il lancio da parte di OPPO di uno smartphone pieghevole, stando alle ultime indiscrezioni il device in questione potrebbe fare la sua apparizione già nel mese di dicembre.

Vediamo insieme le presunte caratteristiche

Pare che il primo pieghevole in assoluto di OPPO possa essere dotato di un display con piega rivolta verso l’interno, in modo da consentirne l’utilizzo come un piccolo tablet un po’ come già accade per Samsung Galaxy Z Fold 3 e Huawei Mate X2. Inoltre lo schermo esterno potrebbe presentare dei bordi leggermente curvi, con refresh rate a 60 Hz e un foro posto centralmente nella parte alta dove ospitare la fotocamera frontale; lo schermo interno invece avrebbe un refresh rate di 120 Hz con un foro nell’angolo in alto a sinistra.

Il dispositivo integrerà lato software la classica interfaccia proprietaria ColorOS basata su Android 11, mentre dal punto di vista delle prestazioni pare che a muovere il tutto ci sarà lo Snapdragon 888; non mancherà un sensore per la rilevazione delle impronte digitali posto lateralmente.

Per quanto riguarda i sensori fotografici, secondo i leak, il principale potrebbe assomigliare a quello della serie OPPO Reno6, integrando una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP Sony IMX766, secondario da 16MP Sony IMX481 e un altro da 13MP Sony ISOCELL S5K3M5; non ci sono invece indiscrezioni circa il sensore della camera frontale che dovrebbe comunque essere da 32MP (non è chiaro se riguardo al display esterno o interno).

Ad ogni modo, viste le tempistiche paventate, non dovrebbe mancare molto per avere ulteriori dettagli grazie ad una sua presentazione ufficiale.