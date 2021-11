DxOMark testa la batteria di Xiaomi 11T e la qualità delle fotocamere di Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Scopriamo cosa ne pensa dei due smartphone.

DxOMark promuove la fotocamera di Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Partendo dallo smartphone di fascia alta di Samsung, scopriamo che il team francese di DxOMark è rimasto piuttosto soddisfatto della fotocamera del nuovo smartphone pieghevole di fascia alta del colosso sudcoreano. Con un punteggio complessivo pari a 124, Samsung Galaxy Z Fold3 5G si piazza a cavallo tra Huawei Mate 30 Pro 5G e OnePlus 9 Pro/iPhone 11 Pro Max.

Secondo DxOMark il team di sviluppo dell’azienda di Seul ha fatto un buon lavoro per quanto riguarda la corretta esposizione delle foto, la gestione del bilanciamento del bianco, il controllo del rumore digitale e anche della messa a fuoco. Purtroppo, però, lo smartphone teme un po’ troppo gli ambienti in condizioni di scarsa luminosità sia per quanto riguarda le foto e i video: in questo caso si registra rumore digitale e l’autofocus piuttosto lento durante la registrazione dei video.

Rispetto al modello precedente, però, DxOMark sottolinea che l’azienda ha fatto un enorme passo in avanti per l’esperienza di scatto generale.

Xiaomi 11T ha una batteria ben bilanciata

Passando a Xiaomi 11T, lo smartphone del colosso cinese registra un punteggio complessivo di 89 che lo porta dritto nella zona alta della classifica assieme a Vivo Y72 5G, OnePlus Nord CE 5G e iPhone 13 Pro Max. La batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W è stata positivamente accolta dal team di DxOMark che parla senza troppi giri di parole di “performance molto ben bilanciate.”

Per DxOMark l’autonomia generale del dispositivo è eccellente per il segmento in cui si propone, ma bacchetta un po’ l’azienda per due aspetti principali: il calo drastico della batteria durante l’utilizzo di applicazioni che utilizzano il GPS (come le app di navigazione) e il sistema impreciso di indicazione di batteria residua; infatti, quando segna il 20% di carica residua, in realtà si è scoperto che corrisponde al 16.4%.

Tutto sommato Xiaomi 11T offre un’eccellente gestione della batteria in grado di garantire anche due giorni e mezzo di autonomia per un uso moderato.

