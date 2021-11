Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono stati lanciati da appena un mese, tuttavia è già disponibile la primissima ROM personalizzata per questi due smartphone Google che ora possono entrare nel mondo del modding.

Negli ultimi mesi abbiamo già iniziato a vedere alcune ROM personalizzate basate su Android 12, quindi una custom ROM per il duo Made by Google era nell’aria. Il nuovissimo chipset Tensor non ha scoraggiato lo sviluppo di ProtonAOSP per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

ProtonAOSP porta il modding su Google Pixel 6

ProtonAOSP v12.1.0 è in fase di test dal 15 novembre e include il supporto per tutti i principali componenti hardware di Google Pixel 6, incluso lo scanner di impronte digitali in-display, il Wi-Fi, le funzionalità di connettività mobile e quasi tutte le funzionalità principali presenti.

La versione 12.1.0 di ProtonAOSP è attualmente limitata ai sostenitori dell’accesso anticipato tramite Patreon di kdrag0n ed è probabile che venga resa disponibile nelle prossime settimane. Le funzionalità confermate per Google Pixel 6 e 6 Pro includono:

Wi-Fi, dati mobili, Wi-Fi Direct

VoLTE, chiamate Wi-Fi

Posizione, NFC, sensori

Fotocamera (teleobiettivo, grandangolo, Night Sight, ritratto, funzioni video, ecc.)

Sensore di impronte digitali sotto il display

Bluetooth (audio AAC e AptX)

“Hey Google” e altri comandi vocali rapidi di Google Assistant

Decodifica video AV1

API per reti neurali (backend GPU+TPU)

Gomma magica

In riproduzione, didascalia dal vivo

RCS

Android Auto

Questa build include una serie di correzioni per altri dispositivi, tra cui la qualità del microfono di Google Pixel 5 durante l’utilizzo di Voice Match.

