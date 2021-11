Per anni il mercato degli smartwatch ha visto dominare in lungo e in largo i modelli di Apple mentre i vari device dei produttori che hanno deciso di puntare su Wear OS si sono dovuti accontentare delle briciole ma qualcosa è cambiato negli ultimi mesi grazie al lancio della serie Samsung Galaxy Watch4.

I nuovi smartwatch del colosso coreano, che sono basati sulla nuova piattaforma Wear OS nata dalla collaborazione tra Samsung e Google, nel terzo trimestre del 2021 sono riusciti a conquistare tanti utenti, così come ci viene confermato dall’ultimo report di Conterpoint Research.

Wear OS è cresciuto nel terzo trimestre 2021

E così Wear OS è passato da un market share del 4% del secondo trimestre 2021 ad un market share del 17% del terzo trimestre, con un notevole balzo in avanti che ha permesso alla piattaforma di Google di conquistare il secondo posto della classifica degli smartwatch (dietro ovviamente a quella di Apple, che rimane saldamente in testa).

In particolare, la nuova serie di smartwatch del colosso coreano è riuscita a fare registrare quasi il 60% delle spedizioni del settore in Nord America e in Europa durante il terzo trimestre del 2021 mentre la quota di mercato di Apple è diminuita in modo significativo in tale trimestre e ciò anche a causa del lancio ritardato di Apple Watch Series 7.

Non sembrano esserci state grosse variazioni per quanto riguarda la quota di mercato di Fitbit e Amazfit mentre è diminuita quella di Lite OS di Huawei.

A questo punto Google ha l’opportunità dopo tanto tempo di riuscire ad impensierire Apple nel settore degli smartwatch ma deve convincere altri produttori a puntare sulla sua nuova piattaforma, lanciando anche modelli più economici di quelli di Samsung.

