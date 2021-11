TIM celebra il Black Friday a modo suo: ecco la promozione Internet Card 100GB

TIM celebre, a modo suo, il Black Friday, ormai alle porte ed è pronta a lanciare un’interessante promozione per tutti i clienti per i quali i GB a disposizione non sono mai abbastanza: da oggi – e a quanto pare, fino al 9 gennaio 2022 – sarà disponibile per i nuovi e già clienti l’offerta solo dati TIM Internet Card 100GB.

TIM Internet Card: 100 GB di internet da utilizzare entro 3 mesi

TIM Internet Card offre, per tutti i nuovi e vecchi clienti, 100 GB di traffico dati da utilizzare per un periodo di 3 mesi (ovvero 90 giorni) e conteggiati a scatti unitari anticipati di 1 KB. Per attivare l’offerta è necessario sostenere il costo di 19,99 euro una tantum con un costo di attivazione gratuito. Se l’utente esaurisce il bundle dati incluso nella promo e non possiede altre offerte attive, la navigazione in Internet continua grazie a Giga di scorta.

Più in particolare, in caso di esaurimento dei 100 GB di TIM Internet Card (e in assenza di altre offerta), è previsto un costo di 1,90 euro ogni 200 MB di traffico dati fino ad un massimo di 1 GB per un importo complessivo di 9,50 euro. Consumato anche il “Giga di scorta”, il cliente non potrà più navigare in Internet e la connessione è bloccata finché non sarà di nuovo disponibile una qualsiasi offerta che ha incluso un bundle di traffico internet.

E’ opportuno precisare che, alla scadenza dei 90 giorni di TIM Internet Card 100GB, si attiverà automaticamente un’altra offerta denominata Supergiga 20, che mette però a disposizione 20 GB di traffico dati al costo di 9,99 euro mensili. Viene fatta salva la possibilità del cliente di disattivare in ogni momento Internet Card 100GB.