ASUS, Samsung, Huawei e OnePlus stanno rilasciando alcuni importanti aggiornamenti software per diversi dispositivi: scopriamo le novità nei capitoli successivi.

Android 11 arriva su ASUS ROG Phone II

Mentre ASUS sta lavorando ad Android 12 per la serie ZenFone 8, in queste ore l’azienda ha finalmente avviato il rollout di Android 11 per ASUS ROG Phone II. Lo smartphone da gaming, lanciato sul mercato con Android 9 Pie, sta ricevendo il firmware 18.0210.2111.160 con tutte le novità di Android 11 che ormai conosciamo benissimo.

Come aggiornare ASUS ROG Phone II

L’aggiornamento è attualmente in rollout e sarà disponibile via OTA nel corso delle prossime settimane; volendo, però, i più impazienti possono installare manualmente la build scaricando il firmware da questo link.

Patch di novembre per Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50, con il firmware A505FNXXS9CUK1, rientra tra i molti dispositivi del colosso sudcoreano a ricevere le patch di sicurezza di novembre. Le ultime informazioni indicano che il firmware è già adesso in rilascio anche in Europa, pertanto se possedete lo smartphone potrebbe arrivare via OTA nel giro dei prossimi giorni.

Come aggiornare Samsung Galaxy A50

L’aggiornamento sarà disponibile tramite OTA ma, eventualmente, potete controllarne la disponibilità tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Patch di ottobre per Samsung Galaxy A42 5G e A70s

Restando in tema di aggiornamenti di sicurezza, gli smartphone Samsung Galaxy A42 5G e Samsung Galaxy A70s si stanno aggiornando con le patch di sicurezza di ottobre. Il modello Galaxy A42 5G sta ricevendo il firmware A426BXXU3BUI5 in Europa, mentre il modello Galaxy A70s si sta aggiornando in India con il firmware A707FDDS3CUJ1.

Come aggiornare Samsung Galaxy A42s 5G e Galaxy A70s

Una volta disponibili, i firmware saranno disponibili tramite aggiornamento OTA oppure tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Patch di novembre per OnePlus 9 e Nord N200 5G

OnePlus si accoda al gruppo rilasciando il firmware OxygenOS 11.2.10.10 per gli smartphone OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. All’interno della build trovano posto le patch di novembre, ottimizzazioni varie e miglioramenti alla reattività del sistema operativo.

Agli smartphone di fascia alta si aggiunge anche il modello OnePlus Nord N200 5G con le patch di sicurezza di novembre e piccoli miglioramenti sotto il cofano.

Come aggiornare OnePlus 9 e Nord N200 5G

Ecco le build da installare manualmente per aggirare l’attesa dell’aggiornamento OTA:

Aggiornamenti per Huawei Watch GT 2 e GT 3

Spostandoci su Huawei e sul ramo smartwatch dell’azienda, i wearable Huawei Watch GT 2 e Watch GT 3 stanno ricevendo nuovi aggiornamenti. Il modello Huawei Watch GT 2 si sta aggiornando con il firmware 11.0.0.14.25 di novembre con le seguenti novità:

supporto alle applicazioni di terze parti per la salute tramite AppGallery;

ottimizzazione del sistema e delle prestazioni generali.

Venendo invece a Huawei Watch GT 3, il firmware 2.1.0.180 da ben 260 MB introduce migliorie generali al sistema, la personalizzazione delle risposte agli SMS e molto altro.

Come aggiornare Huawei Watch GT 2 e GT 3

Gli smartwatch Huawei si possono aggiornare tramite l’applicazione Huawei Health disponibile a questo link del Play Store.

