Dopo aver rilasciato una versione beta di Android 12 per ZenFone 8, ASUS ha annunciato che è alla ricerca di beta tester per l’aggiornamento Android 12 per ZenFone 8 Flip. I possessori di uno smartphone ASUS ZenFone 8 Flip interessati a provare Android 12 possono iscriversi subito al programma beta chiusa.

Come iscriversi alla beta chiusa di Android 12 su ZenFone 8 Flip

Per iscriversi al programma è sufficiente andare su Impostazioni > Sistema > Aggiornamento del sistema, toccare l’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra e quindi il pulsante “Iscriviti al programma Beta Test”.

Successivamente è necessario creare un account membro ASUS, compilare il modulo beta test e toccare il pulsante Invia. Se la domanda sarà stata approvata si riceverà la notifica OTA sullo smartphone.

Si tratta di un programma beta chiuso, pertanto l’azienda non vuole che i tester pubblichino, mostrino o discutano pubblicamente sul software. I beta tester avranno accesso esclusivo a una nuova bacheca sui forum ZenTalk dove potranno postare domande, segnalare bug e chiedere aiuto. Il programma beta di Android 12 per ASUS ZenFone 8 Flip resterà aperto fino a novembre 2021. Per maggiori dettagli è possibile consultare l’annuncio ufficiale di ASUS.

Secondo la roadmap ASUS ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip riceveranno un aggiornamento stabile basato su Android 12 a dicembre 2021. Con l’occasione ricordiamo che il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, quindi è tempo di aggiornare la lista dei desideri.

