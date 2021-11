Con la settimana del Black Friday entrata ormai nel vivo, sono tantissimi i prodotti in offerta, sia sugli store dei vari produttori sia sui grandi marketplace come Amazon. Teclast, produttore specializzato nella realizzazione di tablet e notebook, ha lanciato una serie di sconti speciali proprio per la settimana del Black Friday, con la possibilità di acquistare su Amazon, per avere tempi di consegna molto brevi.

Scopriamo quindi quali sono i prodotti già in promozione, con gli sconti che sono già validi e che saranno attivi fino al 28 novembre.

Teclast F15S

Pur essendo dotato di uno schermo IPS FullHD da 15,6 pollici, Teclast F15S è particolarmente leggero (1.8 Kg) grazie anche a uno spessore ridotto. Monta una CPU Intel Apollo Lake J3455 a 2,4 GHz con 6 GB di RAM e SSD da 128 GB, che può essere sostituito per espandere lo spazio a disposizione.

La tastiera estesa include anche il tastierino numerico, mentre il trackpad di grandi dimensioni rende più semplice il controllo del puntatore. La connettività include il supporto WiFi dual band, Bluetooth 4.2, due porte USB 3.0, slot microSD, uscita mini HDMI e presa per le cuffie. La batteria da 38 Wh permette di coprire senza particolari problemi l’intera giornata lavorativa, anche se l’autonomia può variare in base al tipo di utilizzo.

Potete acquistare Teclast F15S su Amazon a 259,99 euro invece di 359,99 euro applicando il coupon presente nella pagina. È disponibile anche la versione con schermo da 14 pollici, CPU Intel N4120 e 8-128 GB di memoria a 319,99 euro invece di 399,99 euro applicando il coupon nella pagina.

Teclast F15 Pro

Se cercate un notebook con prestazioni migliori ma con un prezzo appetibile, ecco Teclast F15 Pro, con schermo IPS FullHD da 15,6 pollici e CPU Intel Core i3 di decima generazione affiancato da ben 12 GB di RAM e da un SSD da 256 GB, per prestazioni di tutto rispetto.

Molto ricca la connettività con WiFi dual band, Bluetooth 5.0, due USB 3.0, micro HDMI, slot microSD, presa per le cuffie e porta DC per la ricarica rapida. È dotato di telecamera HD, heat pipe per il raffreddamento silenzioso del computer e tastiera completa, con tastierino numerico e un ampio trackpad.

Potete acquistarlo su Amazon a 428,99 euro invece di 539,99 euro applicando il coupon presente nella pagina.

Teclast F15Plus 2

Molto valido è anche Teclast F15Plus2, dotato ancora una volta di schermo OPS FullHD da 145,6 pollici, CPU Intel Gemini Lake N4120 con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. La tastiera full size, con tastierino numerico, e il trackpad molto ampio lo rendono perfetto per tutti i tipi di impiego, mentre la batteria da 38 Wh permette di superare agevolmente una giornata lavorativa senza ricorrere alla ricarica.

Troviamo la connettività WiFi dual Band, Bluetooth 4.2, una porta USB 2.0, una USB 3.0, presa per le cuffie, porta USB Type-C, slot microSD e mini HDMI. Gli speaker stereo permettono di avere una buona esperienza multimediale e il peso di soli 1,65 Kg, grazie anche all’impiego di leghe metalliche per lo chassis, lo rende molto maneggevole e comodo da trasportare.

Potete acquistarlo su Amazon a 326,99 euro invece di 419,99 euro utilizzando il coupon presente nella pagina.

Teclast F7 Plus 3

Chiudiamo con Teclast F7Plus 3, il più compatto dei notebook in offerta per il Black Friday di Teclast. Dispone di uno schermo IPS FullHD da 14,1 pollici e grazie all’utilizzo di leghe metalliche il peso è di appena 1,3 Kg per una portabilità estrema. Il touchpad è più ampio dei suoi predecessori e la tastiera è dotata di diversi set di adesivi per adattarla a numerose lingue europee.

Ricca an che la connettività, con WiFi dual band, Bluetooth 4.2, una porta USB 2.0 e una USB 3.0, slot microSD, presa per le cuffie e mini HDMI. Il processore utilizzato è un Intel Gemini Lake con grafica di nona generazione, affiancato da 8 GB di RAM e SSD da 256 GB espandibile fino a 1 TB.

In occasione del Black Friday potete acquistarlo su Amazon a 319,99 euro invece di 399,99 utilizzando il coupon presente nella pagina.

Questi erano dunque i migliori dispositivi Teclast in offerta per il Black Friday, ma vi segnaliamo anche il tablet Teclast P80 che può essere vostro a meno di 80 euro su Amazon. Sullo store ufficiale di Teclast presso Amazon, raggiungibile a questo indirizzo trovate anche numerosi prodotti e accessori in promozione.

