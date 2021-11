Il nuovo concorso di TIM Party permette di vincere Xiaomi 11T Pro 5G

Nella giornata di ieri, 22 novembre 2021, ha preso il via il nuovo concorso a premi di TIM Party: l’ultima iniziativa del programma fedeltà gratuito riservato ai clienti di rete fissa e mobile dell’operatore mette in palio l’ottimo Xiaomi 11T Pro 5G.

Appena pochi giorni fa vi avevamo parlato di un altro concorso di TIM Party perfetto per il Black Friday 2021 e, mentre quello rimarrà ancora attivo per qualche altro giorno, vediamo ora che cosa occorre fare per provare a vincere lo smartphone di Xiaomi.

TIM Party mette in palio Xiaomi 11T Pro 5G

Dal momento che il concorso a premi viene lanciato nell’ambito del programma fedeltà, conditio sine qua non per partecipare è quella di essere clienti TIM, di rete fissa con contratto residenziale, di rete mobile con ricaricabile o abbonamento o entrambi. In secondo luogo, l’iniziativa è aperta alla partecipazione soltanto dei clienti maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. Infine, è necessario essere registrati o registrarsi a TIM Party, effettuare il login e, una volta individuato il banner che rimanda alla pagina del concorso, aprirla e cliccare sul tasto “Partecipa“.

L’iniziativa sarà attiva fino al 1 dicembre 2021 e prevede un meccanismo instant win: ogni giorno (dalle ore 00.01 alle ore 23.59) ciascun cliente può giocare per il numero di tentativi di cui dispone (in base al cluster di appartenenza).

In totale, ci sono in palio 10 Xiaomi 11T Pro 5G dal valore commerciale unitario di 699,90 euro IVA inclusa.

In caso di vincita, il premio viene consegnato entro 180 giorni dalla data di assegnazione e accettazione (che avviene compilando il form apposito coi dati richiesti). I clienti risultati vincitori in una giornata di gioco possono comunque continuare a giocare e vincere ancora.

Ecco i cluster in cui i clienti vengono suddivisi e il numero di tentativi di cui dispongono:

Cluster 1 (nuovi clienti TIM) un tentativo;

(nuovi clienti TIM) un tentativo; Cluster 2 (clienti TIM mobile da più di 1 anno) due tentativi;

(clienti TIM mobile da più di 1 anno) due tentativi; Cluster 3 (clienti TIM mobile da più di 5 anni) tre tentativi;

(clienti TIM mobile da più di 5 anni) tre tentativi; Cluster 4 (clienti TIM fisso e mobile) cinque tentativi.

Per maggiori dettagli, potete visitare il sito ufficiale.

Per tutte le offerte telefoniche di TIM – che qualche giorno fa si è visto elogiato da OpenSignal per la velocità raggiunta con il 5G –, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Xiaomi 11T Pro 5G