La diffusione di Android 11 cresce lentamente, non c’è traccia di Android 12

È dal 2018 che Google ha ormai smesso di fornire report mensili in merito alla diffusione delle varie versioni del sistema operativo Android, tuttavia i dati aggiornati sono tuttora agevolmente reperibili tramite Android Studio e quelli più aggiornati del 2021 vedono ancora Android 11 come release più recente, mentre Android 12 ancora non compare.

Distribuito ufficialmente a partire dal 8 settembre 2020, Android 11 (R) si sta diffondendo, ma piuttosto lentamente: col suo 24,2% dopo 14 mesi ancora non è la versione del robottino presente su più dispositivi, con Android 10 (Q) del 2019 che si attesta al 26,5%. Insomma, le due ultime versioni di Android presenti nei grafici, sommate, superano appena il 50% di share.

Il fatto che Android 12 non compaia non è sorprendente, essendo passato poco più di un mese dal suo rilascio; per Android 12L, che non è stato ancora lanciato e occuperà un posto a sé stante nei grafici in quanto foriero di un nuovo livello di API, sarà necessario pazientare ancora più a lungo. Alla luce del numero di dispositivi che hanno avuto accesso al Google Play Store, sembra potersi dedurre che i dati visibili di seguito risalgono al un minimo di tre settimane fa.

Per quanto riguarda il tasso di adozione delle altre versioni del robottino verde, Android 9 Pie è al 18,2%, Android 8 Oreo si attesa al 13,7%, Android 7/7.1 Nougat al 6,3%, Android 6 Marshmallow al 5,1%, Android 5 Lollipop al 3,9%, Android 4.4 KitKat al 1,4% e Android 4 Jelly Bean al 0,6%.

Google ha smesso di pubblicare report mensili perché ritiene che questi dati sulla distribuzione di Android siano utili soprattutto per gli sviluppatori e, pertanto, li rende accessibili via Android Studio, tuttavia il precedente aggiornamento risaliva al mese di aprile 2020. Insomma, molto probabilmente quelli appena descritti saranno gli unici Android Distribution Numbers per il 2021.

