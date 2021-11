Una nuova iniziativa promozionale arriva sul sito ufficiale di Kena – apprezzato operatore virtuale di casa TIM precedentemente noto come Kena Mobile – in occasione del Black Friday 2021 e del Cyber Monday: l’operatore ha deciso di proporre un’offerta telefonica ad un prezzo allettante e di offrire in regalo dei buoni Amazon sulle nuove attivazioni.

La nuova promozione fa il paio con quella che consente di ottenere 20 GB di traffico dati gratis nell’ambito dei festeggiamenti per i 2 milioni di clienti raggiunti da Kena.

Black Friday Kena: offerte e buoni Amazon

La prima novità per il Black Friday 2021 attiene alla già ottima offerta telefonica Kena 7,99 Special: dalle ore 10 di oggi, 23 novembre 2021, alle ore 10 del 30 novembre prossimo, la stessa viene affiancata dalla promo Kena 5,99 Special.

L’offerta Kena 5,99 Special avrà, dunque, disponibilità limitata. Essa è attivabile solo online ed è rivolta ai clienti Iliad, Poste e di altri MVNO e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G (su rete TIM fino a 30 Mbps). Come si evince dal nome, il costo è di 5,99 euro al mese e non sono previsti costi a carico del cliente per attivazione, consegna e SIM. In aggiunta a questo, l’offerta partecipa all’iniziativa di Kena per il Black Friday, pertanto dà diritto ad un buono Amazon da 10 euro. Ecco il link diretto per attivarla subito.

L’iniziativa promozione che permette di ottenere un buono Amazon da 10 euro in regalo sarà attiva fino alle ore 10 del 30 novembre (per le restrizioni circa l’utilizzo del buono regalo, potete fare riferimento al sito Amazon e, in ogni caso, il buono ha una validità di dieci anni dalla data di emissione e può essere speso per l’acquisto di tutti i prodotti ad eccezione dei buoni regalo, non può essere venduto, convertito in denaro e, una volta associato ad un account Amazon, non può essere trasferito) e si applica alle seguenti offerte:

Kena 7,99 Special per clienti Iliad, Poste e altri MVNO. Comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB a 7,99 euro al mese. Attivazione, consegna e SIM sono gratis. Ecco il link diretto per l’acquisto.

per clienti Iliad, Poste e altri MVNO. Comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB a 7,99 euro al mese. Attivazione, consegna e SIM sono gratis. Ecco il link diretto per l’acquisto. Kena 9,99 per clienti Iliad, Poste, Lycamobile, altri MVNO e nuovi numeri. Comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB (fino a 60 Mbps) a 9,99 euro al mese. Attivazione, consegna e SIM sono gratis. Ecco il link diretto per l’acquisto.

per clienti Iliad, Poste, Lycamobile, altri MVNO e nuovi numeri. Comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB (fino a 60 Mbps) a 9,99 euro al mese. Attivazione, consegna e SIM sono gratis. Ecco il link diretto per l’acquisto. Kena 12,99 per tutti gli operatori. Comprende minuti e SMS illimitati e 70 GB (fino a 60 Mbps) a 12,99 euro al mese. Attivazione, consegna e SIM sono gratis. Ecco il link diretto per l’acquisto.

Per quanto riguarda il regolamento dell’iniziativa, esso precisa che l’adesione è possibile dal sito ufficiale, ma anche dall’app di Kena, tramite il Customer Care 181 e recandosi presso uno dei corner dell’operatore. Ai fini dell’ottenimento del buono regalo Amazon menzionato, il cliente è tenuto ad effettuare almeno un rinnovo dell’offerta successivo all’attivazione della stessa entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Viene inoltre chiarito che ciascun partecipante potrà associare al proprio codice fiscale fino a un massimo di 4 SIM intestate, pertanto avrà diritto a un premio per ogni nuova offerta attivata in portabilità fino a un massimo di 4.

Ogni cliente si vedrà il premio consegnato via SMS entro un massimo di 180 giorni dall’inizio dell’operazione promozionale, ma comunque non prima del primo rinnovo dell’offerta sottoscritta.

Per tutte le offerte telefoniche attualmente presenti nel listino di Kena, potete fare riferimento alla nostra pagina dedicata e al sito ufficiale dell’operatore.

Il Black Friday e il Cyber Monday sono ormai vicini, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!