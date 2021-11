Siamo entrati nella settimana del Black Friday, il periodo dell’anno più atteso dagli appassionati di shopping, e tra i tanti produttori che lanciano le proprie iniziative promozionali troviamo anche CHUWI, specializzata in notebook e tablet Android.

La compagnia cinese è pronta a offrire sconti strepitosi, fino al 40%, sui prodotti più popolari con un omaggio a sorpresa per ogni acquisto. Sono quattro i prodotti in evidenza per il Black Friday di CHUWI, tutti proposti a prezzi davvero vantaggiosi. Andiamo quindi a scoprirli insieme, ricordandovi che la promozione è valida dal 22 al 28 novembre.

CHUWI CoreBook X

CHUWI CoreBook X è l’attuale fiore all’occhiello dell’azienda e ha tutte le specifiche che si possono desiderare, a un prezzo inferiore a 500 euro. Con 8 GB di RAM DDR4, SSD NVMe da 512 GB e processore Intel I5-8259U, le prestazioni del CoreBook X sono di prim’ordine in questa fascia di prezzo. Durante la promozione del Black Friday potrete acquistarlo a soli 438,92 euro sullo store online di CHUWI.

Di seguito le principali caratteristiche tecniche:

schermo 2K (2160 x 1440 pixel) da 14 pollici con fattore di forma 3:2

CPU Intel Core i5 8259U

Intel Iris Plus 655

8 GB RAM DDR4

SSD 512Gb NVMe

WiFi dual band, Bluetooth 4.2, USB 3.0, USB Type-C, microSD, slot M.2

peso 1,5 Kg, Windows 10 Home, batteria da 46,2 Wh

CHUWI GemiBook Pro

Se avete sempre desiderato provare un notebook a schermo intero, ma i dispositivi con queste specifiche erano troppo costosi, allora CHUWI GemiBook Pro è quello che stavate cercando. È il notebook più conveniente con processori Intel Celeron N5100 di ultima generazione e uno schermo 2K da 14 pollici. Inoltre, viene fornito con una RAM LPDDR4X da 12 GB e un SSD da 256 GB. Costerà solo 332,24 durante il Black Friday, ovviamente solo sullo store ufficiale.

Anche in questo caso ecco le specifiche tecniche principali:

schermo 2K (21560 x 1440 pixel) da 14 pollici con fattore di forma 3:2

CPU Intel Gemini Lake J4125

Intel UHD Graphics 600

12 GB di RAM LPDDR4X e SSD da 256 GB

connettività WiFi 6, Bluetooth 5.1

batteria da 38 Wh, Windows 10 Home, peso 1,.5 Kg

Potete acquistarlo a 334,24 euro sullo store ufficiale CHUWI

CVHUWI Hi10 go:Tablet 2in1

CHUWI Hi10 Go è l’ultimo tablet Windows 2in1 dell’azienda fino ad oggi dotato di un processore Intel Celeron N5100. Inoltre, è dotato di una stilo con 4096 livelli di pressione ed è uno dei tablet Windows 2in1 più convenienti. Costerà solo 220 euro durante la vendita del Black Friday, 245 se volete anche tastiera e stilo.

Ecco le caratteristiche tecniche di CHUWI Hi10 GO:

schermo FullHD (1920 x 1200 pixel) da 10,1 pollici

CPU Intel Celeron N4500

Intel UHD Graphics 350

6 GB RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna eMMC 5.1

connettività WiFi dual band, slot microSD, USB 2.0 e 3.0

peso 565 grammi, Windows 10 Home, batteria da 22,42 Wh

Potete acquistarlo sullo store ufficiale CHUWI a partire da circa 220 euro

CHUWI HiPad Air: Il tablet più conveniente

Al festival sarà infine presente anche CHUWI HiPad Air, il tablet più conveniente con un SOC Unisoc T618 dall’elevata qualità costruttiva. Inoltre, viene fornito con un display FHD da 10,4 pollici e 4 GB di RAM e 128 GB di ROM che si traduce in un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Ecco le principali informazioni della sua scheda tecnica:

schermo FullHD (1920 x 1200 pixel) da 10,3 pollici

SoC UNISOC T618 octa core con GPU ARM Mali-G52

4 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria interna eMMC 5.1

WiFi dual band, Bluetooth 5.0, slot microSD, USB Type C

Android 11, peso di 465 grammi e batteria da 7.000 mAh

Potete acquistarlo sullo store ufficiale CHUWI a circa 150 euro.

Questi erano dunque i quattro prodotti di punta di CHUWI, ma potete visitare lo store ufficiale per scoprire tutte le altre promozioni, aggiungendo subito nel carrello i prodotti che vi interessano, per non dimenticarvi di acquistarli, col rischio di perdere queste ottime promozioni.

