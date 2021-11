Google Pixel 4a è ancora oggi uno smartphone piuttosto valido per un utilizzo quotidiano, specie considerando l’estrema ottimizzazione di Android con i telefoni del gigante di Mountain View. Però, prendendo in considerazione le numerose segnalazioni pubblicate su Reddit e anche sulla community ufficiale di Google, sembra che il telaio di alcuni Google Pixel 4a sia affetto da un particolare difetto.

C’è una crepa nel telaio di Google Pixel 4a

Infatti, com’è possibile osservare nelle due immagini sottostanti, sembra che l’angolo superiore del telefono – colpisce entrambi i lati – tenda a rompersi per motivi non ancora noti. Gli utenti che hanno scoperto il difetto al telaio dei propri Google Pixel 4a dichiarano di non aver urtato contro altri oggetti né di aver fatto cadere il telefono a terra; semplicemente il telaio tende a mostrare una crepa a livello di uno dei due angoli superiori, anche a distanza di pochi giorni dall’acquisto.

Per quanto la crepa possa essere piccola è pur sempre una compromissione all’integrità generale della struttura, senza considerare che con il passare del tempo potrebbe ramificarsi e comportare anche la rottura stessa del telaio posteriore. In attesa di scoprire qualcosa di più sulla natura di questo strano difetto del telaio di Google Pixel 4a, alcuni utenti hanno scoperto che la garanzia di Google non copre dai danni fisici.

