In occasione del lancio nel nostro Paese di Huawei Nova 9, il country manager aveva comunicato al team di TuttoAndroid che la serie Huawei P50 sarebbe arrivata in Italia ma purtroppo senza sbilanciarsi sulla tempistica.

Huawei P50 Pro con Snapdragon 888 in arrivo a dicembre?

Ebbene, gli ultimi rumor riguardo la serie Huawei P50 indicano che il modello Huawei P50 Pro con Snapdragon 888 sarà commercializzato entro la fine di dicembre. Si tratta della versione sprovvista di modulo 5G, evidentemente per i classici motivi legati al ban USA contro Huawei; in questo caso, infatti, nonostante la presenza del processore Snapdragon 888, Huawei P50 Pro disporrebbe del classico modem per il 4G.

Secondo i rumor Huawei P50 Pro con Snapdragon 888 dovrebbe avere i seguenti prezzi di listino:

8+128 GB a 937 dollari, circa 830 euro;

8+256 GB a 1016 dollari, circa 900 euro;

8+512 GB a 1172 dollari, circa 1040 euro.

Huawei, lo ricordiamo, starebbe valutando una strategia differente per aggirare il ban USA una volta per tutte: concedere in licenza il design dei propri smartphone ad aziende non colpite dal ban commerciale voluto dall’ex presidente degli USA Donald Trump. In questo modo potrebbe tornare a sfruttare tutti i componenti che ad oggi gli sono esclusi, compreso il modulo 5G.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!