Huawei Nova 9 è ufficiale anche in Italia a distanza di meno di un mese dalla presentazione cinese. Il nuovo smartphone di fascia media, svelato durante l’evento di oggi, è pensato per le giovani generazioni e prova a distinguersi offrendo caratteristiche innovative e design all’avanguardia, puntando molto sul comparto fotografico.

Huawei Nova 9 arriva in Italia: specifiche e funzionalità

Huawei Nova 9 sbarca in Italia con una scheda tecnica in linea con quella vista sulla versione cinese. Il display è un OLED da 6,57 pollici Full-HD+ (392 ppi) con refresh rate fino a 120 Hz e un touch sampling rate di 300 Hz, mentre il SoC è un Qualcomm Snapdragon 778G 4G, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (non espandibile). La batteria è da 4300 mAh e supporta la ricarica SuperCharge da 66 W (cablata).

Il processore utilizza la tecnologia AI di Huawei per assegnare la priorità alle attività in modo intelligente. Può contare su un sistema di raffreddamento che combina VC Liquid Cooling e grafene per una rapida ed efficiente dissipazione del calore. Per i giocatori troviamo anche il supporto alla tecnologia Touch Turbo, per controlli più precisi e reattivi.

Il comparto fotografico è uno degli aspetti più considerati dal produttore, e infatti troviamo una Ultra Vision Camera da 50 MP (f/1.9), accompagnata da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), uno per l’effetto bokeh da 2 MP (f/2.4) e uno per le macro da 2 MP (f/2.4).

Include un grande sensore da 1/1,56 pollici e un RYYB CFA ad alta sensibilità alla luce, capace di raccogliere il 40% di luce in più rispetto a un sensore standard RGGB. Il motore XD Fusion Engine si mette al lavoro una volta catturata l’immagine, e migliora i dettagli e la qualità sfruttando sofisticate tecniche di fotografia computazionale.

Lo smartphone è ricco di funzioni pensate per i vlogger: la fotocamera frontale da 32 MP supporta la risoluzione 4K e la stabilizzazione video AIS (AI Image Stabilisation). Troviamo inoltre la possibilità di registrare con fotocamere posteriori e anteriore allo stesso tempo grazie alla modalità Dual-View. Con Petal Clip gli utenti possono scegliere tra una varietà di modelli video e temi prima di pubblicare i contenuti sui social, mentre con Video Search e One-Click Video Creation possono semplificare i processi di editing: permettono di cercare immagini e video all’interno della galleria con una parola chiave, cliccando poi su “modifica”. Per semplificare gli scatti e i video di gruppo, Nova 9 supporta il Remote Shutter, impostando il dispositivo su un treppiede.

Huawei Nova 9 arriva con Android 11 ed EMUI 12.0, e dispone di Huawei Mobile Services e AppGallery, che ha raggiunto 560 milioni di utenti attivi mensili. All’interno dei servizi possiamo citare Petal Maps 2.0, che integra funzioni come Innovative Lane Guidance per una guida più sicura e le mappe offline, ma anche Petal Search, che permette di trovare facilmente informazioni, notizie, località, applicazioni e molto altro.

Lo smartphone può controllare più dispositivi grazie a Device+, che consente di impostare la collaborazione tra vari dispositivi come Huawei Vision, FreeBuds, MatePad e MateBook. Gli utenti possono ad esempio toccare l’icona di Huawei FreeBuds per passare l’uscita audio alle cuffie, oppure quella di Huawei MateBook per passare alla collaborazione multi-schermo tra smartphone e PC.

Ecco la scheda tecnica completa di Huawei Nova 9:

display OLED da 6,57 pollici a risoluzione Full-HD+, con 120 Hz di refresh rate

SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G (4 Cortex-A78 a 2,42 GHz + 4 Cortex-A55 a 1,8 GHz)

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (non espandibile)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), per l’effetto bokeh da 2 MP (f/2.4) e per le macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.0)

connettività 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/a (dual band), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C 2.0

sensore d’impronte sotto al display

batteria da 4300 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66 W

Android 11 con EMUI 12.0

dimensioni di 160 x 73,7 x 7,77 mm, peso di 175 g

Prezzo e uscita di Huawei Nova 9 in Italia

Huawei Nova 9 è disponibile in preordine al prezzo di 499,90 euro (8-128 GB) solo su Huawei Store dal 21 ottobre all’8 novembre 2021, nelle colorazioni Starry Blue e Black. In regalo le cuffie Huawei FreeBuds Pro. Acquistandolo con un anticipo di 10 euro si ottiene inoltre uno sconto di 40 euro sul prezzo finale.

Dal 9 al 23 novembre 2021 sarà poi disponibile su tutti i canali di vendita, sempre con le cuffie wireless in omaggio. Sull’e-commerce Huawei è possibile ottenere la consegna rapida (1-2 giorni lavorativi) e pagare in tre rate senza interessi con Klarna.

