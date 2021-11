Da quando l’ex presidente Trump ha reso operativo il blocco commerciale ai danni di Huawei, divenuto famoso in tutto il mondo come il ban USA contro Huawei, l’azienda ha visto vaporizzarsi il duro lavoro svolto anni addietro per arrivare in cima alla classifica dei maggiori produttori di smartphone.

Huawei ha una nuova strategia contro il ban USA

Gli ultimi dati sulle vendite vedono un crollo dell’84.9% se si confrontano il 2021 e il 2020, motivo per cui l’azienda cinese starebbe valutando qualsiasi opzione per aggirare il ban per tornare a fare introiti. Dopo aver libero HONOR per timore che potesse fare la sua stessa fine, un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg svela che Huawei starebbe valutando una nuova strategia contro il ban USA.

Alcune persone informate dei fatti, infatti, dichiarano che Huawei starebbe per concedere in licenza il design dei propri smartphone al fine di accedere nuovamente alla catena di approvvigionamento di componenti essenziali. Una delle aziende interessate sarebbe una sezione di China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC) conosciuta come “Xnova”, già oggi impegnata nella vendita degli smartphone Nova di Huawei. Huawei e PTAC starebbero collaborando a stretto contatto al punto tale che alcuni ingegneri del colosso cinese avrebbero già iniziato a modificare i circuiti di alcuni smartphone per adattarli ai SoC di Qualcomm e MediaTek – ad oggi estromessi per via del ban USA.

Quella di Huawei potrebbe rappresentare una delle ultime strategie praticabili per aggirare il band USA: l’attuale presidente Joe Biden, inoltre, non sembra avere intenzione di ridurre il peso delle conseguenze del ban verso il colosso cinese, il che rende ancora più critica la situazione per l’azienda.

