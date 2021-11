WhatsApp Beta per Android riceve l’aggiornamento alla versione 2.21.23.16

WhatsApp ha appena portato un nuovo aggiornamento dell’app Beta per Android, la versione 2.21.23.16, nel Google Play Beta Program.

Dopo aver visto nei giorni scorsi le ultime novità per i gruppi, per la privacy e non solo, andiamo a scoprire che cosa cambia con l’ultimo aggiornamento rilasciato.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.21.23.16

Subito dopo aver installato la versione 2.21.23.15 di WhatsApp Beta per Android alcuni utenti avevano iniziato a riscontrare un bug piuttosto fastidioso: come mostrato dallo screenshot seguente, l’applicazione mostrava un campo di inserimento del testo particolarmente ingombrante in caso di invio di GIF.

Le segnalazioni degli utenti toccati dal bug descritto sono giunte all’orecchio di WhatsApp, che non ha tardato a rilasciare un fix dedicato per porvi rimedio. Purtroppo, se da una parte la soluzione a questo problema è arrivata prontamente, dall’altra non ci sono tracce di quella per il bug alla fotocamera in-app riscontrato da diversi utenti.

In aggiunta a questo, WhatsApp ha reso nuovamente disponibile la nuova interfaccia per le informazioni di contatto, che era stata temporaneamente disattivata per alcuni specifici beta tester.

Se fate uso della versione Beta di WhatsApp e avete riscontrato questi o altri problemi, potete segnalarli direttamente nell’app entrando in Impostazioni > Aiuto > Contattaci.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Come detto questa funzione è attualmente disponibile solo per specifici tester, pertanto non basta avere installato l’ultimo aggiornamento dell’app. In ogni caso la versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

