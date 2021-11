Il 2022 si prospetta come un altro anno particolarmente impegnativo per Samsung che dovrebbe lanciare dozzine di nuovi dispositivi mobili, tra i quali anche nuovi smartphone pieghevoli.

Una nuova indiscrezione di oggi rivela quali saranno i chipset che Samsung utilizzerà per i suoi smartphone e tablet del prossimo anno.

Ecco quali chipset Samsung utilizzerebbe il prossimo anno

Secondo quanto riferito dalla stampa di settore sudcoreana, Samsung lancerà 64 modelli di smartphone e tablet nel 2022. I chipset di Qualcomm dovrebbero essere utilizzati in 31 di questi modelli, con il prossimo SoC di punta che verrà utilizzato per la serie Samsung Galaxy S22 in alcuni mercati.

Secondo la fonte il nuovo chipset Exynos che Samsung sta sviluppando in collaborazione con AMD verrà utilizzato in 20 modelli, i chipset MediaTek saranno impiegati per 14 modelli, mentre 3 saranno dotati di un processore UNISOC.

Finora il colosso sudcoreano ha utilizzato solo i chipset Qualcomm per i suoi smartphone pieghevoli e probabilmente questo non cambierà nel 2022. Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 dovrebbero utilizzare entrambi lo Snapdragon 898 che potrebbe debuttare come Snapdragon 8 Gen1.

I chipset Exynos di Samsung saranno utilizzati nella maggior parte dei suoi smartphone delle serie Galaxy M e Galaxy A di fascia bassa e media e solo pochi di questi riceveranno processori MediaTek. Anche la serie di tablet Samsung Galaxy Tab S8 dovrebbe utilizzare il chipset Exynos 2200 dell’azienda.

Tuttavia, con i problemi di fornitura che attanagliano il mercato dei semiconduttori, i piani della società potrebbero cambiare con l’inizio del nuovo anno.

