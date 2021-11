WINDTRE tenta gli ex clienti con l’offerta GO 100 Star+ a 7,99 euro al mese

WindTre continua la feroce offensiva per conquistare nuovi clienti e oggi lancia una campagna per ex clienti Wind e Tre, che stanno ricevendo via SMS un invito a recarsi in negozi WINDTRE per attivare l’offerta GO 100 Star+ a 7,99 euro al mese con contestuale richiesta di portabilità del numero.

WINDTRE GO 100 Star+: 100 GB, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese

Per coloro che non sapessero di cosa parliamo, WINDTRE GO 100 Star+ include 100 GB di traffico internet in 4G e minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri telefonici al costo di 7,99 euro al mese. Se il cliente termina gli SMS inclusi, viene applicato un costo extrasoglia pari a 29 centesimi di euro per ogni messaggio inviato; esauriti invece tutti i GB inclusi a disposizione, è previsto un costo di 99 centesimi di euro per 1 GB di traffico dati, valido fino alle ore 23.59. Ecco il testo dell’SMS inviato ai clienti WINDTRE selezionati:

Buone notizie! Torna in WINDTRE e avrai 100 GIGA Minuti Illimitati e 200 SMS a soli 7,99E/mese. Attivazione e SIM GRATIS. Attiva nei nostri negozi fino al 21/11. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100splus

C’è però un’altra sorpresa in serbo per alcuni clienti WINDTRE: è stata infatti proposta la possibilità di attivare una SIM aggiuntiva con portabilità di un altro numero, su cui sottoscrivere delle offerte dedicate con 100 GB, minuti e SMS (offerte quali, ad esempio, GO 100 Star+ e Di Più Full 5).