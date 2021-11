Un po’ a sorpresa e per la gioia degli utenti che stavano aspettando un annuncio del genere, Huawei ha dato il via ai test beta della nuova EMUI 12.

Annunciata ufficialmente lo scorso mese di agosto, la EMUI 12 – che di recente abbiamo visto a bordo del nuovo Huawei Nova 9 – non rappresenta un cambiamento radicale come HarmonyOS, tuttavia presenta diversi richiami a quest’ultimo. Della lista degli smartphone compatibili con la EMUI 12 avevamo già parlato a tempo debito, in questa sede sappiate che il programma beta, almeno per adesso, presenta una disponibilità molto limitata.

Huawei: ecco la EMUI 12 beta

Allo stato attuale, infatti, il programma beta della nuova versione della EMUI è limitato al mercato asiatico e a quello russo. Per quanto riguarda i modelli coinvolti, al momento si segnala la partecipazione della serie Huawei P40 e quella molto probabile della serie Huawei Mate 30.

Stando alle informazioni raccolte, le registrazioni per alcuni EMUI 12 projects sono partite nella giornata di ieri, 8 novembre, e rimarranno aperte fino a fine dicembre. Nel periodo menzionato gli utenti che si trovino nei mercati coinvolti nel programma beta potranno iscriversi manifestano il proprio interesse a provare in anteprima la EMUI 12 sul proprio smartphone Huawei.

Al momento il programma di beta testing è ancora nelle prime fasi, ma poi verrà gradualmente esteso ad altri modelli e reso disponibile anche in altri mercati. Resta da capire quando Huawei deciderà di aprire la beta anche all’utenza europea.

