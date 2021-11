WhatsApp è senza dubbio una delle applicazioni più supportate tra quelle disponibili per i dispositivi Android, così come ci conferma il rilascio quasi giornaliero di nuove versioni beta con vari miglioramenti e risoluzioni di bug.

Nelle ultime settimane è emerso che sono diverse le nuove funzionalità a cui gli sviluppatori stanno lavorando e nelle scorse ore il team di WhatsApp ha reso noto che tre di esse sono in fase di implementazione per tutti.

Prima di proseguire è doveroso mettere in evidenza che non si tratta di novità rivoluzionarie ma solo di piccoli miglioramenti che, nel complesso, dovrebbero garantire agli utenti un’esperienza più piacevole.

Le tre nuove funzioni di WhatsApp

La prima novità introdotta dal servizio di messaggistica istantanea è l’editor multimediale per il client Web, grazie al quale sarà possibile modificare le immagini anche sul Web (così come già era possibile fare da parecchio tempo sulla versione dedicata agli smartphone).

La seconda novità è un miglioramento della visualizzazione dei link condivisi, in modo tale che le persone possano vedere le anteprime complete e con più contesto nel momento in cui inviano un link.

La terza novità introdotta riguarda gli adesivi ed è stata studiata per aiutare gli utenti a trovare quello più adatto alle proprie esigenze tra i tanti disponibili. In particolare, con gli adesivi contestuali i suggerimenti vengono visualizzati durante l’immissione del testo, in modo che gli utenti possano trovare quello giusto con grande semplicità, il tutto con la garanzia della crittografia end-to-end.

Come scaricare le nuove versioni beta

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima le versioni beta dell’app di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale app seguendo questo link).