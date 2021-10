WhatsApp per Android e la controparte per desktop si sono da poco aggiornate nei rispettivi canali beta. Ecco le novità in lavorazione per WhatsApp beta 2.21.22.17 per Android e WhatsApp beta 2.2143.3 per desktop.

Novità in WhatsApp beta 2.21.22.17 per Android

L’aggiornamento di WhatsApp beta per Android 2.21.22.17 contiene dei riferimenti sul portafoglio Novi volto a garantire un nuovo modo sicuro per scambiare denaro istantaneamente con amici e familiari. Lo screenshot sottostante mostra la possibilità di gestire l’account Novi direttamente da WhatsApp.

WhatsApp sta testando come integrare Novi nell’app WhatsApp a partire da questo aggiornamento, ma attualmente si tratta solo di una semplice implementazione del codice dal framework Novi in ​​WhatsApp e non è ancora possibile utilizzare il servizio perché non è disponibile al pubblico.

Essendo una funzionalità di pagamenti le tempistiche di rilascio sono solitamente lunghe per via dei molti regolamenti da approvare.

Novità in WhatsApp Desktop beta 2.2143.3

Utilizzando la funzionalità multi-dispositivo di WhatsApp non è al momento possibile vedere le proprie chat bloccate e nemmeno aggiungere le nuove chat in alto.

WhatsApp sta finalmente rilasciando un nuovo aggiornamento che sincronizza le chat bloccate tra i dispositivi collegati e permette di aggiungere in alto le nuove chat che vengono automaticamente appuntate anche sullo smartphone, anche se il dispositivo non è online contemporaneamente.

WhatsApp sta gradualmente rilasciando questa nuova opzione per un gruppo di beta tester selezionati, tuttavia estenderà la disponibilità per altri beta tester nelle prossime settimane.

