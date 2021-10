A fine settembre la versione 11.0 beta di Google Maps mostrava per la prima volta il nuovo widget per Android, ma quest’oggi arrivano conferme che il colosso di Mountain View ha inserito il widget all’interno della versione 11.3.0 della famosa app di navigazione.

Sta arrivando il nuovo widget di Google Maps

L’utente /u/Mathieu_G_Gagnon di Reddit ha scovato il nuovo design di Google Maps dopo aver aggiornato l’applicazione, dandoci così la possibilità di vederlo in azione. Innanzitutto notiamo che il nuovo widget dispone di una barra di ricerca superiore e di quattro o otto scorciatoie per fare partire la navigazione verso casa, il luogo di lavoro, le stazioni di rifornimento, gli hotel e molto altro. Il numero delle scorciatoie varia in relazione alla larghezza del widget stesso che, nella versione più estesa, non va oltre le otto scorciatoie.

Google sta investendo molto tempo per dare nuova linfa ai widget delle applicazioni proprietarie, anche in vista dell’arrivo di Android 12 e del sistema grafico Material You. L’azienda, però, non dimentica i tantissimi utenti su Android 11: il Material You resta esclusiva degli smartphone con Android 12 e il Dynamic Color dei Google Pixel, ma resta invariato l’aspetto funzionale dei nuovi tasti e delle scorciatoie.

Le novità non finiscono qui: il gruppo Telegram GoogleNews ha scoperto che l’azienda di Mountain View sta aggiornando anche la disposizione del classico tasto rapido per i livelli di Google Maps. Disponibile nell’angolo in alto a destra, subito sotto la barra di ricerca, la nuova disposizione dei livelli si sposta dalla porzione superiore dello schermo a quella inferiore, lungo tutta la larghezza del display, evidentemente anche per facilitare la selezione con una mano. Cambia, seppur di poco, la rappresentazione delle icone nella barra inferiore e il tasto di avvio della navigazione.

Il nuovo widget di Google Maps, e le altre novità viste, sono legate alla versione 11.3.0 che potete scaricare cliccando il widget del Play Store sottostante oppure tramite questo link di APK Mirror.

