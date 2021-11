Rieccoci a parlare dell’ennesima iniziativa promozionale firmata Amazon e questa è particolarmente interessante per la facilità con la quale permette di ottenere subito uno sconto di 10 euro: tutto quello che occorre fare è scegliere un punto di ritiro in fase di pagamento.

Insomma, oggi non parliamo di offerte su singoli prodotti, né della benvenuta revisione sui tempi di reso, bensì di una promozione di portata generale.

Promozione Amazon: come avere subito 10 euro di sconto

Come detto in apertura, basta utilizzare gratuitamente uno dei tanti punti di ritiro Amazon per la ricezione del proprio ordine e inserire il codice sconto dedicato prima di procedere al pagamento, per ottenere un risparmio immediato di 10 euro.

Il primo step, dunque, consiste nel selezionare il punto di ritiro (in negozio o Locker self-service) più vicino o più comodo: vi basta visitare questo link per trovare quello più vicino alla vostra abitazione, al vostro luogo di lavoro o a luoghi dove vi recate spesso per eventuali altre commissioni.

Alla creazione dell’ordine, poi, dovete inserire il codice sconto 10PRENDI nel campo apposito e selezionare il punto di ritiro più comodo come indirizzo in consegna in fase di pagamento.

Lo sconto, valido su ordini di importo non inferiore a 25 euro, viene applicato immediatamente.

A questo punto alcune precisazioni su termini e condizioni della promozione:

l’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2021, ma solo su invito: possono beneficiarne i clienti Amazon invitati via e-mail, notifica push e quelli che risultino idonei visitando la pagina della promozione.

Ad ottenere lo sconto saranno soltanto i primi 13.000 clienti aderenti all’iniziativa.

È previsto un importo minimo di 25 euro.

Valgono le solite limitazioni: la promozione vale solo su prodotti venduti e spediti da Amazon ad esclusione di di libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), prodotti alimentari per neonati e bambini, buoni regalo, confezioni regalo; ogni account può ottenere lo sconto una sola volta e l’offerta non è cumulabile su altre relative agli stessi prodotti; non va utilizzata la modalità di acquisto 1-Click.

Per verificare subito se siete idonei e approfittare della promozione, visitate la pagina ufficiale qui sotto:

