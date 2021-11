Come accaduto per ogni nuovo dispositivo Pixel, anche il lancio di Google Pixel 6 non è stato privo di intoppi. A parte i problemi di disponibilità, l’ultimo inconveniente si presenta quando si modifica un’impostazione per sviluppatori.

Secondo quanto riportato su Reddit, modificando la scala dell’animatore dell’AOD nelle opzioni sviluppatore l’icona dell’impronta digitale e il livello della batteria scompaiono dall’Always On Display.

Modificare le opzioni sviluppatore dell’AOD può creare problemi a Google Pixel 6

Se non fosse possibile ripristinare l’opzione predefinita è consigliato andare su Sistema> Opzioni sviluppatore e cercare la voce relativa alla scala dell’animatore per l’AOD, quindi impostarla su 1x.

Un commento nella discussione su Reddit sostiene che la modifica della scala di durata dell’animatore causa un problema anche su Google Pixel 5, e potenzialmente anche sui modelli precedenti, il quale porta l’utente alla schermata di blocco dopo che ha toccato lo scanner di impronte digitali posteriore in modalità AOD, costringendolo ad autenticarsi ancora una volta.

Al momento non è chiara la causa di questo problema, ma potrebbe avere qualcosa a che fare con il modo in cui Always On Display passa dinamicamente alla schermata di blocco quando si preme il pulsante di accensione o si tocca lo schermo.

Dato che la scala di durata dell’animatore fa parte delle opzioni per gli sviluppatori, non sorprende che alcune funzionalità perdano stabilità dopo averle modificate. Un paio di giorni fa Google Pixel 6 ha ricevuto lo strumento ufficiale per calibrare il lettore di impronte.

