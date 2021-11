La serie Google Pixel 6 è stata appena presentata dal colosso di Mountain View ed al momento è disponibile solo in alcuni mercati (in Italia, ad esempio, arriverà soltanto all’inizio del prossimo anno) ma le attenzioni del mondo tecnologico si stanno già spostando sul prossimo telefono che il produttore statunitense potrebbe lanciare: stiamo parlando di Google Pixel 6a.

Si tratta, ovviamente, di uno smartphone di fascia media, destinato a prendere il posto di Google Pixel 5a e che potrebbe riservare qualche interessante sorpresa per gli appassionati di fotografia mobile.

Stando a quanto riportato da Mishaal Rahman su Twitter, nel codice di Google sono stati scovati dei riferimenti a due nuovi misteriosi device, soprannominati cloudripper e bluejay, con i relativi sensori fotografici che dovrebbero vantare.

Primi indizi sul comparto fotografico di Google Pixel 6a

Iniziando dal nome in codice cloudripper, non è chiaro quale smartphone dovrebbe nascondersi dietro di esso ma, stando a quanto è stato scoperto nel codice di Google, tale device dovrebbe poter contare su quattro sensori:

Samsung GN1

Sony IMX663

SOny IMX586

Sony IMX386

Si tratta dell’identica dotazione di Google Pixel 6 Pro e ciò suggerisce che potrebbe trattarsi di una sorta di piattaforma di sviluppo realizzata dal colosso di Mountain View per testare nuove funzionalità software prima di metterle a disposizione di tutti gli utenti nel suo nuovo smartphone di punta.

Al momento, peraltro, non è possibile escludere che si tratti invece del comparto fotografico di Google Pixel Fold, ossia l’atteso primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View.

Passando al secondo nome in codice, bluejay, potrebbe essere quello dietro al quale si nasconde Google Pixel 6a, il cui comparto fotografico dovrebbe poter contare sui seguenti tre sensori:

Sony IMX363

Sony IMX386

Sony IMX355

Rispetto a Google Pixel 5a (dotato di una doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 12 megapixel e ultra grandangolare da 16 megapixel) vi potrebbe essere un leggero miglioramento (in particolare per quanto riguarda il sensore ultra grandangolare, che dovrebbe essere in grado di catturare più luce). Appuntamento alle prossime anticipazioni per saperne di più.

* * * Nell’immagine in alto Google Pixel 5a

