A partire dal 9 novembre entrerà in vigore una importante novità per quanto riguarda l’accesso al proprio account Google: l’introduzione della verifica in due passaggi.

La verifica a due passaggi cambierà dal 9 novembre

In questi giorni il colosso di Mountain View sta inviando alcune email informative con tutti i dettagli utili per farsi trovare pronti alla nuova modalità di accesso all’account Google che, lo ricordiamo, ha come unico scopo quello di migliorare la sicurezza e proteggere i vostri dati più importanti e personali.

Nell’email scopriamo che “dopo aver inserito la password, dovrai completare un secondo passaggio sul telefono. Tieni il telefono a portata di mano quando accedi.” L’azienda continua annunciando che “la verifica in due passaggi verrà attivata automaticamente il giorno 9 novembre. Se vuoi, puoi attivare prima questa funzionalità: il tuo account è pronto“.

Google offre la possibilità di attivare fin da subito la verifica in due passaggi cliccando il link presente nell’email, mentre a questo altro link spiega il funzionamento della verifica in due passaggi.

Potrebbe interessarti anche: La produzione di Google Pixel 5 è stata interrotta: addio a un ottimo device

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!