Uno dei miglioramenti degni di nota che Samsung Galaxy Z Fold3 ha ricevuto rispetto a Galaxy Z Fold2 è stato il supporto della frequenza di aggiornamento a 120 Hz per lo schermo esterno.

Purtroppo sembra che la versione beta di One UI 4.0 basata su Android 12 recentemente rilasciata per Galaxy Z Fold3 blocchi la frequenza di aggiornamento a 60 Hz sul display esterno.

Tuttavia c’è anche una buona notizia in quanto One UI 4.0 consentirà finalmente di impostare lo sfondo da Google Foto.

One UI 4.0 beta penalizza il display esterno di Samsung Galaxy Z Fold3

Sembra che si tratti di un problema abbastanza diffuso poiché anche Samsung ne ha preso atto e promette di risolvere l’inconveniente con la prossima versione beta di One UI 4.0 per Samsung Galaxy Z Fold3.

Poiché si tratta di un software beta, Samsung non specifica quando uscirà il prossimo aggiornamento correttivo.

Se il problema non dovesse risultare tollerabile è sempre possibile tornare ad Android 11 e One UI 3.1.1 utilizzando Samsung Smart Switch oppure aggiornando il firmware, tenendo presente che il dispositivo verrà ripristinato quando si esegue il downgrade, quindi è bene assicurarsi di eseguire il backup preventivo di tutti i dati importanti per evitare di perderli.

One UI 4.0 consentirà finalmente di impostare lo sfondo da Google Foto