Samsung Galaxy Z Flip3 5G è uno degli smartphone più desiderati del momento, oltre che uno dei modelli pieghevoli più interessanti e ciò grazie al suo particolare form factor che garantisce agli utenti un telefono di ridotte dimensioni (quando è richiuso) e, all’occorrenza, un display decisamente abbondante.

Ovviamente è proprio il particolare form factor di questo smartphone a rappresentare allo stesso tempo uno dei suoi principali punti di forza e uno degli aspetti che incutono più timori in chi ha deciso di acquistarlo: sin dal lancio dei primi modelli pieghevoli, infatti, è stato evidente che la resistenza è uno dei problemi che i vari produttori ancora non sono riusciti a risolvere.

A tal proposito, in occasione del lancio di Samsung Galaxy Z Flip3 5G, il colosso coreano ci ha tenuto a mettere in evidenza il grande lavoro svolto dal proprio team di ingegneri per rendere questo smartphone più resistente rispetto alle precedenti generazioni.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G fatto a pezzi in video

JerryRigEverything ha realizzato un video di disassemblaggio del nuovo smartphone pieghevole di Samsung, permettendoci così di scoprire come sono state posizionate le varie componenti al di sotto della sua scocca.

Se siete curiosi di vedere l’interno di Samsung Galaxy Z Flip3 5G, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente filmato. Buona visione.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche del device troviamo un display esterno SuperAMOLED da 1,9 pollici e uno interno pieghevole Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.640 pixel) e un refresh rate adattivo fino a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria integrata (UFS 3.1), una fotocamera frontale da 10 megapixel e una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 megapixel, una batteria da 3.300 mAh.

