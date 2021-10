Una delle più grandi novità della serie Google Pixel 6, oltre al nuovo design e alla lunga lista di funzionalità software esclusive, è la presenza del chip proprietario Google Tensor. I benchmark svelano che il processore ha una GPU davvero potente e capace di garantire prestazioni incredibili, ma una notizia di oggi svela che il colosso di Mountain View starebbe già lavorando alla seconda generazione di Google Tensor.

Google ha già in cantiere la seconda generazione del chip Tensor

I colleghi di 9to5google che hanno studiato a fondo gli APK delle applicazioni disponibili sulla serie Google Pixel 6, hanno scovato indicazioni circa un componente etichettato con il nome in codice “Cloudripper“. Secondo le loro supposizioni Cloudripper non è altro che la seconda generazione del processore Google Tensor: ne sono convinti in quanto il codice prodotto “GS201” è sequenziale al “GS101” scovato sui Pixel 6 e facente riferimento all’attuale generazione di Google Tensor. Trovare menzione del nuovo processore all’interno degli APK di alcune applicazione proprietarie corrobora la tesi che il chip GS201 troverà posto nella nuova famiglia di smartphone di fascia alta Google Pixel 7, di cui al momento si sa ancora molto poco.

Cosa ne pensate di questa novità? Secondo voi Google è già al lavoro sulla nuova generazione di Google Tensor? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

