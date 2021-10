Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono disponibili all’acquisto in diversi mercati, mentre in Italia dovremo attendere fino ai primi mesi del 2022: uno dei motivi dietro a questo lancio “limitato” dovrebbe essere la quantità di scorte, visto quanto sta accadendo nei vari Google Store soprattutto al modello più costoso.

Le scorte di Google Pixel 6 Pro scarseggiano: la risposta di Google

Non sappiamo se Google Pixel 6 Pro sia il modello più richiesto (e in che entità) oppure se le scorte di quest’ultimo siano solo inferiori rispetto a quelle di Google Pixel 6, ma sta di fatto che riuscire ad acquistare il flagship di Big G è sempre più difficile in questo momento, anche nei Paesi dove è ufficialmente in vendita.

La casa di Mountain View ha iniziato a mettere gli utenti in lista di attesa e in qualche caso sta ritardando le spedizioni. Sul Google Store statunitense si può leggere il seguente banner:

“Due to high demand, some Pixel 6 Pro models may be out of stock or have long delivery times.“

Interpellata dai colleghi di The Verge, Google ha commentato quanto segue:

“Il banner nella pagina dedicata al Pro sul Google Store è ancora veritiero, alcuni modelli del Pro sono esauriti. Mentre lavoriamo per renderli disponibili, i clienti possono controllare presso i nostri partner autorizzati finché durano le scorte.“

In pratica il suggerimento di Google è quello di rivolgersi ad altri negozi autorizzati per acquistare i Google Pixel 6 Pro difficili da trovare sul Google Store stesso, soprattutto nelle versioni Unlocked. A fianco del banner è infatti possibile scegliere se aggiungersi alla lista d’attesa oppure visualizzare i rivenditori. Google Pixel 6 non sembra invece avere tutti questi problemi per ora, anche se non tutte le varianti risultano acquistabili nei vari Store online ufficiali.

Si tratterà perlopiù di problemi con le scorte o di domanda sopra le aspettative secondo voi? State aspettando anche voi i nuovi smartphone Android di casa Google?

Potrebbe interessarti: Android 12 è arrivato! Tutte le novità da conoscere della nuova versione