I flagship di casa ASUS quest’anno sono sicuramente telefoni validi e tra le migliori scelte sul mercato. Purtroppo però ci sono notizie di gravi problemi per alcuni possessori di ZenFone 8, ZenFone 8 Flip e ROG Phone 5 che stanno riscontrando gravi problemi risolvibili soltanto con la sostituzione della scheda madre, sicuramente non una situazione felice o ideale.

Gli utenti coinvolti da questo problema se ne stanno lamentando a gran voce sui forum ASUS. Il comportamento anomalo vede i dispositivi spegnersi all’improvviso e una volta riavviatisi autonomamente, all’utente mostrano una schermata in cui appare il messaggio: “Waiting for flashing full ramdump…“. Purtroppo questo problema accade nelle più disparate fasi di utilizzo quindi non è imputabile a un determinato modo di usare lo smartphone.

Purtroppo da questo messaggio di errore è praticamente impossibile uscire. Tenendo premuti i tasti di accensione e volume su, combinazione che dovrebbe portare in recovery, lo smartphone ASUS non fa altro che riavviarsi e tornare in questa sorta di modalità “ramdump”. La soluzione sembra quella di portare lo smartphone in un centro riparazioni dove l’unica alternativa proposta è il cambio di scheda madre.

Un moderatore della community ASUS ad agosto aveva fatto sapere che l’azienda stava investigando sul problema della schermata ramdump ma da allora non ci sono state più notizie a riguardo, con le lamentele che continuano ad accumularsi, senza soluzioni in vista. Alcuni utenti sono riusciti ad uscire da questa schermata tenendo premuti i tasti di accensione, volume su e giù contemporaneamente. Se si è fortunati questa combinazione porta molto brevemente in modalità fastboot, che rimane permanente se si continua a tenere premuti i tasti per qualche secondo. Una volta arrivati in fastboot è necessario rilasciare prima il tasto di accensione e poi il resto dei tasti.

Purtroppo questa soluzione è risultata utile soltanto per una ristretta cerchia di utenti mentre per tutti gli altri al momento non sembra esserci altro modo che la sostituzione della scheda madre. Bisognerà attendere che ASUS rilasci un fix, sempre che questo problema sia risolvibile lato software.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!