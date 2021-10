Android 12 porta con sé diverse interessanti novità sia dal punto di vista grafico che delle funzioni messe a disposizione degli utenti dal team di sviluppatori di Google ma, essendo un OS open source, i vari produttori di smartphone possono apportare notevoli cambiamenti e personalizzazioni, realizzando interfacce uniche e un esempio è rappresentato da Huawei.

A causa del ban commerciale inflitto dal governo statunitense, il colosso cinese si è trovato in enormi difficoltà e ha dovuto rivoluzionare tutta la propria divisione mobile e i progetti a medio e lungo termine, ciò anche dal punto di vista software e così è nato HarmonyOS, il suo nuovo sistema operativo che sta conquistando sempre più utenti nel mercato interno.

HarmonyOS e Android 12, due mondi differenti a confronto

Grazie allo staff di HuaweiCentral abbiamo la possibilità di vedere alcune delle funzionalità di Android 12 a confronto con le rispettive di HarmonyOS 2 e notare come a livello grafico queste due interfacce siano molto distanti tra loro.

Iniziando da Android 12, a caratterizzare la nuova versione dell’OS di Google è il linguaggio di design chiamato Material You e basta accedere al pannello delle Impostazioni rapide (con uno swipe dall’alto verso il basso) per notare quelli che sono i suoi tratti distintivi, come elementi dalle dimensioni generose e con gli angoli arrotondati.

Anche HarmonyOS ha un nuovo Pannello di controllo, dal quale è possibile avere un accesso rapido ad una serie di funzionalità, come la gestione della connettività, i controller multimediali e la possibilità di connettersi ad altri device.

Dal punto di vista grafico, HarmonyOS parte dalle icone di EMUI 11, modificate per essere più visibili. L’interfaccia di Huawei, inoltre, consente di controllare più funzioni rispetto ad Android 12, anche se manca di un elemento che molti utenti ritengono fondamentale, ossia un tasto per spegnere il device.

Voi quale preferite tra questi due modi di intendere il pannello delle impostazioni rapide?

