Giornata di aggiornamenti per diversi smartphone Android, accompagnati dai tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7+ e da NVIDIA SHIELD TV. Stanno ricevendo in questi giorni nuovi firmware gli smartphone Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A31, OnePlus Nord, Xiaomi Mi MIX Fold e POCO F2 Pro. Scopriamo insieme tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A31 e Samsung Galaxy Tab S7/S7+

Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A51 e Galaxy A31 si aggiornano in queste ore con le patch di sicurezza di ottobre 2021, le ultime al momento disponibili. In distribuzione rispettivamente i firmware A526BXXU1AUJ2, A515FXXU5EUJ2 e A315GDXS1CUJ4, che correggono più di 60 vulnerabilità e includono qualche bugfix generico.

Il rollout è già arrivato in Italia per quanto riguarda Galaxy A52 5G, mentre è partito da alcuni Paesi asiatici per Galaxy A51 e dall’America Latina per Galaxy A31. Oltre alle suddette correzioni di sicurezza non sembrano essere incluse particolari novità o funzionalità aggiuntive.

Passando ai tablet, in arrivo anche un aggiornamento per Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+. I firmware sono in questo caso i T87*XXU2BUJ3 e T97*XXU2BUJ3 e richiedono un download di circa 300 MB. Le novità? Il changelog cita miglioramenti alla stabilità complessiva dei dispositivi e sono incluse le patch di sicurezza di ottobre 2021.

La distribuzione dovrebbe avere già raggiunto anche l’Italia: se così non fosse non vi resta che attendere qualche giorno.

Novità aggiornamento OnePlus Nord

Aggiornamento anche per OnePlus Nord, che sta ricevendo proprio in queste ore la OxygenOS 11.1.6.6. Tra le novità ci sono le patch di sicurezza di ottobre 2021, miglioramenti nella stabilità del sistema, generici bugfix e l’introduzione del OnePlus Store.

Si tratta di un’applicazione per gestire l’account OnePlus, avere accesso rapido al supporto, scoprire benefit e acquistare prodotti del marchio. Volendo risulta disinstallabile.

Novità aggiornamento Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi ha annunciato un nuovo aggiornamento software per Xiaomi Mi MIX Fold, uno dei più corposi finora. Lo smartphone pieghevole, purtroppo commercializzato solo in Cina al momento, riceverà nei prossimi giorni la versione V12.0.25.0.RJTCNXM, che porterà MIUI 12.5, MIUI+, miglioramenti all’esperienza utente, alla compatibilità delle app, al supporto dual screen, alla modalità Pocket PC e non solo. In base a quanto riportato su Weibo da Chang Cheng, Vice President Xiaomi Group, il pieghevole potrà anche adattare automaticamente le app in base allo schermo in uso.

Novità aggiornamento POCO F2 Pro

Aggiornamento anche per POCO F2 Pro, che sta iniziando a ricevere la MIUI 12.5 Enhanced Edition a partire dall’Indonesia. In distribuzione la build V12.5.2.0.RJKIDXM, che integra le patch di sicurezza di ottobre 2021 e tutte le novità annunciate quest’estate.

Il rollout è come al solito graduale, quindi non preoccupatevi se non riuscite ancora a trovare e installare l’update: basta avere qualche giorno di pazienza.

Novità aggiornamento NVIDIA SHIELD TV

Novità infine per NVIDIA SHIELD TV, che con l’arrivo della GeForce NOW RTX 3080 Experience integra il supporto alla risoluzione 4K HDR e all’audio surround 7.1 per il cloud gaming. Come abbiamo visto, per avere accesso alla qualità massima è necessario sottoscrivere l’abbonamento più costoso, quello da 99,99 euro a semestre.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A51, Galaxy A31, Galaxy Tab S7/S7+, OnePlus Nord, Xiaomi Mi MIX Fold e POCO F2 Pro

Per aggiornare Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A31, e Samsung Galaxy Tab S7/S7+ potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare OnePlus Nord potete andare “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”. Per aggiornare Xiaomi Mi MIX Fold e POCO F2 Pro potete recarvi in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Potrebbe interessarti: tutte le novità di Android 12