In ambito informati i bug e le falle di sicurezza sono all’ordine del giorno. Ogni azienda che si rispetti ha appositi team costantemente impegnati alla ricerca e alla correzione di qualsiasi bug possa comportare un rischio alla sicurezza di un dispositivo e Google, con Android Enterprise Vulnerability Rewards Program, lancia il guanto di sfida a chi riesce a bucare Google Pixel 6.

Google lancia l’Android Enterprise Vulnerability Rewards Program

Come parte di Android, Android Enterprise è la soluzione realizzata dal colosso di Mountain View per gestire in maniera sicura i dispositivi Android in ambito aziendale; con il nuovo Android Enterprise Vulnerability Rewards Program offre fino a 250.000 dollari di ricompensa a chiunque riesca a sfruttare una falla di sicurezza sui dispositivi Pixel basati su Android Enterprise, come i nuovi Google Pixel 6.

L’azienda, inoltre, di fianco alle novità già note di Android 12 Enterprise, ha annunciato anche le API Android Management per la gestione rapida dei dispositivi aziendali. Se siete interessati alle novità che Google ha in serbo per la sicurezza e la gestione dei dispositivi in ambito aziendale, potete registrarvi per assistere all’evento The Art of Control in programma per il 27 ottobre.

