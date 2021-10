In un ambiente dinamico come il Play Store una corretta tassazione può fare la differenza sia per piccole e grandi imprese: a tal proposito il colosso di Mountain View ha annunciato che le commissioni del Play Store scenderanno al 15% a partire dal primo giorno.

Le commissioni del Play Store scendono al 15%

“A partire dal primo giorno” è un cambiamento epocale per chi ha dimestichezza con le policy di Google circa le commissioni del Play Store. Al momento, infatti, come si può notare nella documentazione ufficiale, la tassazione agevolata al 15% si applica solamente per gli account sviluppatori che mantengono la sottoscrizione al Play Store per almeno 12 mesi. Google si prende l’impegno di ridurre le commissioni del Play Store al 15% fin dal primo giorno a partire dal 1° gennaio 2022.

Inoltre, l’azienda annuncia che gli sviluppatori di app e servizi di eBook e streaming audio on-demand che fanno parte del Play Media Experience, potranno godere di una riduzione delle commissioni dal 15% al 10% – la tassazione agevolata non riguarda app e servizi di video. “Continueremo a impegnarci con gli sviluppatori per comprendere le loro sfide e opportunità e come possiamo supportarli al meglio nella creazione di attività sostenibili“, si legge nella nota ufficiale pubblicata da Google.

