Così come da previsioni, ieri il team di Google ha lanciato ufficialmente l’attesa serie Google Pixel 6 e ha rilasciato la versione stabile di Android 12, pronta per essere installata sugli smartphone del colosso di Mountain View.

In questi mesi abbiamo potuto apprendere che Android 12 porta con sé tante novità, sia a livello grafico (basti pensare al linguaggio di design chiamato Material You) che di funzionalità ma, a quanto pare, il team di sviluppatori di Google ha altre novità in serbo per gli utenti.

Android 12.1 potrebbe arrivare già a dicembre

Almeno ciò è quanto sembra suggerire un’informazione fornita probabilmente per errore dal team del colosso di Mountain View in un post su Reddit dedicato ad Android 12: in pratica, gli sviluppatori di Google dicono agli utenti di annullare l’iscrizione al programma beta di Android 12 prima dell’1 dicembre se desiderano restare sulla versione stabile dell’OS.

L’implicazione diretta di quanto riferito da Google è che l’azienda ha in programma di rilasciare una versione beta di Android a inizio dicembre e, sebbene Android 12.1 non sia menzionato, è difficile immaginare che possa trattarsi di altro.

Ricordiamo che Google utilizza le versioni beta di Android per offrire agli sviluppatori un’anteprima di ciò che verrà e per consentire loro di preparare le proprie app per le future versioni e funzionalità dell’OS.

Per quanto riguarda Android 12.1, dovrebbe trattarsi di un aggiornamento incentrato sui dispositivi pieghevoli e ciò dà anche credito alle voci secondo cui il colosso di Mountain View starebbe lavorando su un dispositivo di questo tipo, che potrebbe persino essere lanciato entro la fine del 2021.

In sostanza, prima che si concluda quest’anno potremmo vedere un’altra versione del sistema operativo mobile di Google e, soprattutto, potrebbero emergere importanti dettagli sul primo smartphone pieghevole dell’azienda, quello con cui il colosso di Mountain View proverà a sfidare gli attuali leader del settore, come Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.