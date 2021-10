Buone notizie per alcuni clienti Vodafone: il team di questo operatore telefonico, infatti, ha deciso di rinnovare per un altro anno la promozione in virtù della quale è possibile usufruire di 50 Giga di traffico dati aggiuntivo ogni mese, il tutto senza costi da sostenere.

La promozione in questione, chiamata 50 Giga Free, viene pertanto prolungata di altri 12 mesi e ciò per gli utenti che si avvicinano al periodo della sua naturale scadenza.

Vodafone prolunga la promozione 50 Giga Free

Questo è il messaggio che l’operatore telefonico sta inviando ai clienti selezionati che usufruiranno di 50 Giga Free per altri 12 mesi:

Per te un altro anno di vantaggi esclusivi con Vodafone! La promo con 50 Giga gratis in più al mese si rinnova per altri 12 mesi. Poi si disattiva in automatico senza alcun costo. Per noi sei speciale. Entro 48h riceverai un messaggio di conferma.

E il messaggio di conferma è il seguente:

50 Giga Free è attiva. Ora hai gratis 50 Giga in più al mese per un anno! Poi si disattivano in automatico.

Gli utenti che stanno ricevendo tali messaggi potranno pertanto usufruire fino a ottobre 2022 di ulteriori 50 Giga di traffico dati al mese senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo, l’ideale per chi desidera usare lo smartphone per guardare contenuti multimediali in streaming.

Una volta attivata la promozione, il traffico dati aggiuntivo potrà essere utilizzato esclusivamente sul territorio nazionale (non è possibile sfruttarlo in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea) e gli utenti avranno la possibilità di controllare i consumi attraverso un apposito contatore. Al superamento della soglia dei 50 Giga, si continuerà a navigare in base alla propria tariffa.

Alla scadenza del periodi di 12 mesi la promozione si disattiverà in automatico (ovviamente escludendo l’ipotesi di eventuali ulteriori proroghe).

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche di Vodafone, Iliad, TIM e WINDTRE