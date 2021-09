In queste ultime settimane il team di sviluppatori di Google è stato particolarmente impegnato in un lavoro di adeguamento dal punto di vista grafico delle varie applicazioni del colosso di Mountain View alle novità stilistiche introdotte con Android 12 e anche per Google Maps ci sono delle modifiche per quanto riguarda il design.

Le novità della versione 11.0 beta di Google Maps per Android

In questi mesi le più importanti applicazioni di Google si sono arricchite della possibilità di aggiungere nella schermata principale vari tipi di widget ispirati ai dettami stilistici di Material You, il linguaggio di design lanciato dal colosso di Mountain View con Android 12.

Con la versione 11.0 beta di Google Maps viene così introdotto un nuovo widget che non è ancora possibile usare ma che lo staff di 9to5Google è riuscito ad abilitare, mostrandoci così quello che sarà il suo aspetto.

Questo nuovo widget presenta una barra di ricerca prominente, con quattro scorciatoie sottostanti (come “Casa”, “Ristoranti”, “Panetteria” e “Drogheria”), con la possibilità di ridimensionarlo (aggiungendo o rimuovendo collegamenti man mano che si rende più grande o più piccolo).

Sui dispositivi con a bordo Android 12, il nuovo widget di Google Maps supporta anche i colori dinamici (adeguandosi allo sfondo del device).

Questo nuovo widget dovrebbe essere supportato soltanto su Android 11 o versioni successive dell’OS.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 11.0 di Google Maps Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).