Prosegue l’incredibile lavoro di Samsung in ambito software con il rilascio di una nuova serie di aggiornamenti di sicurezza per una vasta gamma di prodotti. Huawei, nel mentre, rilascia un aggiornamento per un dispositivo wearable.

Patch di settembre e ottobre per Samsung

Andando con ordine, il team di sviluppo del colosso sudcoreano ha introdotto le patch di sicurezza di settembre per Samsung Galaxy A6+, uno smartphone con tre anni sulle spalle – uno sforzo che sottolinea l’impegno dell’azienda nel non abbandonare i dispositivi più vecchi. Lo smartphone riceve il firmware A605GNUBU8CUI1 a partire dal Messico, con la speranza che sbarcherà anche in Europa tra non molto.

Sempre in Messico la variante LTE del tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 sta ricevendo le patch di sicurezza di settembre con il firmware T295XXU4CUI3. Anche in questo caso sottolineiamo l’impegno dell’azienda nel supportare un tablet di fascia media con più di due anni di vita sulle spalle.

La variante Exynos di Samsung Galaxy S20 Fan Edition si aggiorna alle patch di ottobre in Russia con il firmware G780FXXS7CUI5, dopo che la compagnia aveva aggiornato la versione Snapdragon appena tre giorni fa. Restando sulla serie Samsung Galaxy S20, gli smartphone stanno ricevendo in Olanda il firmware G98**XXUBDUI5 con le patch di ottobre e altri miglioramenti sotto il cofano.

Samsung Galaxy Z Flip 5G si aggiorna alle patch di sicurezza di ottobre con il firmware F707BXXS5EUI3 adesso in distribuzione nei seguenti paesi: Italia, Australia, Austria, Francia, Germania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Repubblica Cieca, Olanda e Inghilterra.

Infine, anche lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 si sta aggiornando negli USA con il firmware R870XXU1CUJ2: le uniche novità presenti nel changelog ufficiale fanno riferimento a “miglioramenti alla stabilità e affidabilità del sistema“.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Gli aggiornamenti per i dispositivi Samsung, tenendo conto dell’attuale disponibilità, possono essere scaricati manualmente tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Per quanto riguarda lo smartwatch, invece, l’update sarà disponibile tramite l’applicazione Galaxy Wearable disponibile a questo link del Play Store.

Nuovo aggiornamento per Huawei Watch Fit

Il colosso cinese sta aggiornando lo smartwatch Huawei Watch Fit aggiungendo una nuova modalità di salto della corda e varie ottimizzazioni di sistema. Il firmware 1.1.0.36 aggiunge quindi il nuovo tipo di allenamento con la possibilità di registrare anche i salti consecutivi, il battito cardiaco e le calorie bruciate.

Come aggiornare Huawei Watch Fit

L’aggiornamento per lo smartwatch di Huawei può essere scaricato con l’applicazione Huawei Health dal pannello Personale > Cerca aggiornamenti.

In copertina Samsung Galaxy S20 Fan Edition