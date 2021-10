Samsung ha avviato il rilascio delle patch di sicurezza di settembre e di ottobre per un vasto numero di smartphone, e quest’oggi sono disponibili nuovi firmware per Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy Note 10/Note 10+, Samsung Galaxy S20 Fan Edition e Samsung Galaxy A52.

Le novità degli aggiornamenti Samsung

Partendo con ordine, Samsung Galaxy A70 sta ricevendo il firmware A705FXXU5DUI3 con le patch di sicurezza aggiornate al mese di settembre. La nuova build è attualmente in distribuzione in Malesia, Thailandia e Vietnam, ma potrebbe estendersi a molti altri paesi nel giro delle prossime settimane.

La serie Samsung Galaxy Note 10, invece, rientra all’interno dei sempre più numerosi smartphone del colosso sudcoreano a ricevere le patch di sicurezza aggiornate al mese di ottobre. Il firmware N97xFXXS7FUI5 è attualmente in propagazione in Colombia, Panama e Trinidad e Tobago, con le correzioni di sicurezza viste l’altro giorno.

Le ultime novità in ambito di sicurezza iniziano a fare capolino anche su Samsung Galaxy S20 Fan Edition, lo smartphone di fascia alta presentato poco più di un anno fa e così ben accolto dal pubblico. La compagnia sta rilasciando il firmware G780GXXU3AUI3 in alcuni paesi tra cui Australia, Malesia e nelle Filippine.

Infine, Samsung Galaxy A52 rientra all’interno degli smartphone di fascia media ad essere coperto dalle patch di sicurezza di ottobre. Il firmware A525FXXU4AUI3 sta iniziando ad essere disponibile in Ucraina e, oltre ad integrare le ultime novità in ambito di sicurezza, abilita anche il supporto alla tecnologia RAM Plus.

Come aggiornare gli smartphone Samsung

Tenendo ben in conto gli attuali paesi che stanno ricevendo i nuovi firmware, l’aggiornamento per il vostro smartphone Samsung vi verrà notificato dalla classifica notifica di sistema, oppure, se non volete attendere, potete controllarne manualmente la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

