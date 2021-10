La RAM è un componente fondamentale per ogni dispositivo hi-tech, compresi gli smartphone, utile per mantenere in memoria le applicazioni in background e non solo.

RAM Plus arriva anche su Samsung Galaxy A52

RAM Plus è una funzione della One UI di Samsung che ha il compito di convertire una quota di spazio interno in memoria RAM, così da rendere il sistema operativo più scattante e agevolare anche il richiamo delle applicazioni in background senza dovere attendere il loro ricaricamento in memoria. Samsung Galaxy A52s 5G è stato il primo smartphone del colosso sudcoreano ad ottenere questa funzionalità, subito dopo accompagnato da Samsung Galaxy Z Fold3 5G e anche dalla serie Samsung Galaxy S21 con la seconda beta della One UI 4.0.

Quest’oggi scopriamo che le patch di sicurezza di ottobre per Samsung Galaxy A52 integrano il supporto alla funzionalità RAM Plus: in questo modo gli utenti muniti del dispositivo possono sfruttare 4 GB di RAM in più per avviare più applicazioni contemporaneamente e per ridurre al minimo quei piccoli lag che capitano di tanto in tanto.

Se possedete Samsung Galaxy A52 e avete ricevuto le patch di ottobre, potete controllare la disponibilità della funzione tramite il percorso Impostazioni > Assistenza dispositivo > Memoria.

