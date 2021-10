Continuiamo a occuparci di Android 12 e delle tante novità che questa attesa versione del sistema operativo mobile di Google porterà con sé non appena sbarcherà sugli smartphone dei vari produttori mobile.

Ricordiamo che ieri il colosso di Mountain View ha rilasciato la versione finale di Android 12 ma non ha aggiornato gli smartphone Google Pixel, i cui utenti dovranno pazientare ancora qualche settimana ma potranno contare su delle funzionalità esclusive.

Così come apprendiamo da XDA Developers, oltre alla rivoluzione del design e a una serie di nuove funzionalità, Android 12 includerà anche patch per oltre 160 vulnerabilità di sicurezza.

Nelle scorse ore Google ha pubblicato il bollettino sulla sicurezza Android di ottobre 2021 e ha lanciato nuovi aggiornamenti per i telefoni Pixel, portando il livello di patch di sicurezza su tali dispositivi al 05-10-2021, sempre su base Android 11 (mentre la versione AOSP di Android 12 avrà un livello di patch di sicurezza predefinito del 01-10-2021).

In arrivo tante patch per la sicurezza con Android 12

Il team di sviluppatori di Google identifica 162 vulnerabilità di sicurezza in una serie di componenti, come il runtime di Android, il framework Android, il framework multimediale e il sistema. Quello che segue è l’elenco con il quantitativo di vulnerabilità risolte nell’ambito di Android 12, raggruppate in base al componente interessato:

Android TV – 2

Android runtime – 4

Android Framework – 70

Library – 2

Media Framework – 21

System – 63

I dispositivi Android che eseguono Android 12 con un livello di patch di sicurezza del 01-10-2021 (o versione successiva) potranno contare sulle risoluzioni relative a queste vulnerabilità. Le patch del codice sorgente per questi problemi saranno rese pubbliche nel repository AOSP e, pertanto, i produttori e gli sviluppatori di ROM avranno la possibilità di sfruttarle nelle proprie soluzioni.

Per tutte le informazioni sull’identificatore CVE, il tipo di vulnerabilità e la relativa gravità vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Leggi anche: le migliori novità di Android 12 Beta 5 in video