Continuiamo a seguire con attenzione il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e tra le novità in arrivo ne troviamo anche una che riguarda i contenuti audio.

Così come apprendiamo da WABetaInfo, infatti, il team di WhatsApp è impegnato nella realizzazione di un player globale per la riproduzione dei messaggi vocali, ossia una soluzione studiata per consentire agli utenti di ascoltare i messaggi vocali quando si esce dalle chat (viene chiamato globale in quanto è bloccato nella parte superiore dell’app ed è sempre visibile quando si apre una qualsiasi sezione, in modo da poter mettere in pausa o chiudere il messaggio vocale in qualsiasi momento).

Si tratta di una funzionalità che potrebbe rivelarsi molto comoda ad esempio nel caso in cui si ricevesse un messaggio vocale molto lungo, in quanto consentirebbe di continuare a inviare messaggi ad altri contatti mentre lo si sta ascoltando.

Al momento tale nuova feature è stata individuata nella versione Beta di WhatsApp per iOS (però non è ancora disponibile) ma dovrebbe essere presto implementata anche in quella destinata ai dispositivi Android.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni beta di WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sull’OS mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima le versioni beta dell’app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale app seguendo questo link).

