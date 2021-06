Samsung Galaxy M52 5G potrebbe essere il primo smartphone di fascia media a essere alimentato da un processore di punta, il Qualcomm Snapdragon 888.

Secondo alcune fonti, infatti, il colosso sudcoreano starebbe lavorando a un nuovo medio-gamma dal prezzo più accessibile ma dotato di tutta la potenza della tecnologia Qualcomm. Questo smartphone è appena apparso su Geekbench con il codice SM-M526BR e voci vogliono che si tratti proprio di Samsung Galaxy M52 5G.

Qualcomm Snapdragon 888 su Galaxy M52?

A dire il vero, c’è ancora un po’ di confusione a riguardo. Anche se il nome in codice del chipset coincide con quello di Qualcomm Snapdragon 888 (lahaina), le caratteristiche apparse su Geekbench sembrano non corrispondere con quelle del SoC in questione.

La tecnologia a bordo dello smartphone, infatti, dovrebbe disporre di due cluster quad-core, mentre Qualcomm Snapdragon 888 presenta un singolo core ultra-performante, un cluster di tre core ad alte prestazione e un altro da quattro core a bassa potenza. Che si tratti di una variante non ancora annunciata di Qualcomm Snapdragon 888, oppure di un più semplice errore di segnalazione?

Ad ogni modo, i media sembrano concordare sulla quasi impossibilità – da parte di Samsung – di introdurre l’ultimo chip Qualcomm Snapdragon di punta su uno smartphone di fascia media, specie se la carenza di chip ha già costretto l’azienda a riprogrammare il lancio di Samsung Galaxy S21 Fan Edition e a cancellare definitivamente il Samsung Galaxy Note 2021.

Se sul chipset ci sono ancora molti dubbi, altri dettagli di Samsung Galaxy M52 5G sembrano invece essere più certi. Secondo il team di GalaxyClub, infatti, lo smartphone sarà disponibile in alcuni mercati europei nelle colorazioni blu, nero e bianco e potrebbe condividere gran parte della sua scheda tecnica con quella del Samsung Galaxy A52 5G (qualcuno ricorderà, infatti, che il Galaxy M42 5G altro non è stato che un Galaxy A42 5G rinominato).