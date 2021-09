A fine agosto un incredibile leak aveva svelato molte informazioni su Realme GT Neo2, diretto successore di Realme GT Neo, smartphone che la compagnia aveva annunciato a marzo di quest’anno.

Caratteristiche Realme GT Neo2

Dal punto di vista meramente estetico Realme GT Neo2 è piuttosto differente dal modello precedente, se non altro se si prende in considerazione il retro del telefono – frontalmente è il “classico” smartphone Android con ampio display e fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro. Il design posteriore di Realme GT Neo2 è molto più simile a quello di Realme GT Master Edition con una piccola isola rettangolare costituita da tre sensori e flash LED.

Il nuovo smartphone è costituto da un pannello AMOLED E4 da 6,62 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore per le impronte integrato, HDR10+ e vetro Corning Gorilla Glass 5. Realme, per questa nuova versione, mette da parte MediaTek e punta invece al processore Qualcomm Snapdragon 870 con 8/12 GB di memoria RAM LPDDR5 – espandibile con altri 7 GB di memoria virtuale – e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1.

I materiali scelti per il telaio sono di alto livello e anche il sistema di raffreddamento è stato realizzato per favorire una dissipazione uniforme del calore. L’azienda sottolinea che lo smartphone presenta una dissipazione il 20% più efficiente rispetto il modello precedente, in grado di portare la temperatura minima di esercizio a 18° C.

Dal punto di vista fotografico troviamo un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre la batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida Super Dart da 65 W in grado di portare l’autonomia al 100% in appena 36 minuti. Piuttosto completa la connettività con supporto Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e GPS. Il sistema operativo, infine, è Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0.

Scheda tecnica

Display AMOLED E4 da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR10+, luminosità fino a 1300 nits, sensore per le impronte integrato e vetro Corning Gorilla Glass 5;

processore Qualcomm Snapdragon 870;

8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS;

fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP con apertura f/1.8, flash LED, sensore ultra grandangolare da 8MP con angolo di visuale da 119° con apertura f/2.2 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP;

speaker stereo, Dolby Atmos e Hi-Res Audio;

Dual SIM (nano + nano), 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS/Navic/QZSS/Galileo, NFC, USB Type-C;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 65 W;

dimensioni: 162.9 × 75.8 × 8.6 mm;

peso: 199.8 grammi;

Android 11 con la Realme UI 2.0.

Prezzo e disponibilità Realme GT Neo2

Realme GT Neo2 è disponibile in pre-ordine da oggi in Cina con partenza delle vendite dal 27 settembre, con 100 yuan di sconto (poco più di 10 euro) per la prima fase delle vendita. Ecco i prezzi delle varianti:

Realme GT Neo2 8 + 128 GB a 2499 yuan, circa 330 euro;

Realme GT Neo2 8 + 256 GB a 2699 yuan, circa 350 euro;

Realme GT Neo2 12 + 256 GB a 2999 yuan, circa 400 euro.

