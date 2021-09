Avete rotto il vostro smartphone durante le vacanze estive? Tranquilli, non siete per niente i soli: iFix-iPhone.com ha stilato una classifica dei luoghi dove gli italiani hanno rotto più smartphone (Android o iOS), con relative cause e altre curiosità. Andiamo a dargli un’occhiata.

Le regioni con più rotture… di smartphone in Italia

Nella classifica delle regioni italiane dove quest’estate sono stati rotti più smartphone spiccano Lazio, Puglia e Sardegna, che si conquistano il podio. La regione della capitale ha fatto un balzo dalla quattordicesima posizione dello scorso anno, soprattutto per “merito” della città di Roma e della provincia di Latina. Puglia, Sardegna e Sicilia (giù dal podio per un pelo) si confermano invece nella parte alta.

Uno dei luoghi più pericolosi si conferma il mare (anche piscine e laghi non scherzano), che ha visto il 40,3% delle rotture. Le cause principali sono naturalmente la caduta accidentale e il contatto con liquidi, ma è interessante notare come circa un terzo siano dovute a immersione volontaria: fraintendimenti tra “resistenza agli schizzi” e “impermeabile”? Difetti nelle certificazioni IP? Chissà.

Un altro grande protagonista delle rotture dell’estate 2021 è stato il caldo, soprattutto per le batterie, uno dei danni più comuni (44,16%). E la fascia di età più “disattenta”? A quanto pare quella dei giovani tra i 18 e i 24 anni, mentre i più diligenti sono stati gli over 50. Nessuna differenza degna di nota tra donne e uomini (48,9% e 49,1% rispettivamente).

E gli italiani in Europa? Gli Europei di calcio hanno lasciato il segno

E fuori dai confini nazionali? Quest’anno la maggior parte degli italiani ha deciso di trascorrere le ferie in patria, ma il 6,7% ha comunque preferito le mete estere. Al primo posto tra le nazioni che hanno visto più rotture troviamo il Regno Unito, complici probabilmente gli Europei di calcio e qualche festeggiamento (o imprecazione) di troppo: strade/piazze e stadio si trovano in terza e sesta posizione tra i luoghi più “sfortunati”.

Sono due Paesi tipicamente turistici a occupare gli altri due gradini del podio (Grecia e Spagna), mentre subito sotto abbiamo la Croazia, in posizione stabile rispetto al 2020.

Avete rotto anche voi il vostro smartphone durante le vacanze estive? Raccontateci cosa avete combinato nel solito box qui in basso.

