Le ultime informazioni condivise in rete indicano che Android 12 dovrebbe arrivare il 4 ottobre e, mano mano che ci avviciniamo alla fatidica data, il team di sviluppo di Google sta lavorando senza sosta per aggiornare le applicazioni proprietarie al Material You.

Adesso manca solo il Dynamic Color

Infatti, dopo il supporto al nuovo sistema grafico per YouTube Music, Google Contatti, Google Traduttore, Meteo e giusto ieri l’aggiornamento per Google Keep, il colosso di Mountain View è pronto ad estendere il supporto al Material You anche per Google Foto.

Il cambiamento più prominente della nuova veste grafica è l’introduzione di una barra inferiore più alta, dove il selettore dei vari tab è adesso ben visibile e a forma di pillola. I tasti “Preferiti”, “Utilità”, “Archivio” e “Cestino” perdono il contorno e si fondono completamente con il retro della UI, cosa che viene estesa anche alle copertine degli album che presentano anche angoli meno acuti, mentre adesso la barra di ricerca è a forma di pillola.

Queste piccole novità della UI trovano posto all’interno della versione 5.59 di Google Foto già adesso disponibile tramite il badge sottostante del Play Store o a questo link di APK Mirror. Sottolineano che l’applicazione non offre ancora il supporto al Dynamic Color del Material You sugli smartphone Google Pixel, ma è probabile che verrà aggiunto in un aggiornamento futuro.

