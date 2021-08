Senza dubbio SwiftKey rappresenta una delle soluzioni più popolari per chi è alla ricerca di una tastiera alternativa a quella di Google per il proprio dispositivo Android e con l’ultima versione beta (ossia la 7.8.7.6) il suo team di sviluppatori ha introdotto una funzionalità richiesta a gran voce da tanti utenti.

Le novità della versione 7.8.7.6 di Microsoft SwiftKey Beta per Android

Così come apprendiamo da Android Police, con questa nuova versione della tastiera di Microsoft viene introdotta una funzionalità che risulterà particolarmente comoda per la gestione dei login, delle password e delle risposte smart e che va così ad aggiungersi all’integrazione con Microsoft ToDo, implementata dal team di sviluppatori un paio di settimane fa.

Con la versione 7.8.7.6 di SwiftKey Beta, infatti, arrivano i suggerimenti in linea per servizi come la compilazione automatica e le risposte intelligenti, che saranno disponibili nella riga superiore della tastiera.

Il changelog ufficiale pubblicato sul Google Play Store ci ricorda che questa novità è disponibile sui dispositivi supportati (ossia probabilmente tutti quelli basati su Android 11 o versione successiva), tra i quali ora rientrano anche quelli basati su Android 12.

Nel giro di qualche settimana la funzionalità appena introdotta nella versione beta della tastiera di Microsoft dovrebbe essere implementata anche in quella stabile, in modo da raggiungere una platea di utenti decisamente più ampia. Basta avere un po’ di pazienza.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare tutte le ultime novità studiate dal team di sviluppatori di Microsoft SwiftKey, non dovete fare altro che scaricare il file APK da installare manualmente da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) oppure ricorrere al seguente badge che vi porterà direttamente al Google Play Store:

Se preferite usare la versione stabile della tastiera, invece, potete scaricarla dallo store di Google attraverso il seguente badge:

